元「和牛」の水田信二（45）が27日深夜放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（木曜深夜0・15）に出演。コンビ解散後の給料事情などを明かした。

この日、行われたドッキリ企画は「占い師を使って初出しエピソード引き出し王」。占い師を演じる女優を用意し、リリー、相席スタート・山添寛、さらば青春の光・森田哲矢、東ブクロの4人が遠隔で指示、占いの力でゲストの初出しエピソードを引き出すというもの。

水田は昨年3月末、川西賢志郎とのコンビ・和牛を解散し、ピン芸人に転身。コンビ時代より稼いでいるか問われると「コンビの時のほうが安定して多かったと思う」と話した。さらに、漫才への本音も。コンビでの活動を希望しており「劇場で漫才をやりたいですね」と正直な思いを口にした。

占い師は「水田さんよりキャリアが短い方のほうがよさそう。そういう方で探されてますか？」と後輩で検討しているのではないかと指摘。

これに水田は「あの人いいなと思ったことがあるのは後輩」「同じ事務所でしか探してなかった」と告白し、「1人は浮かびましたけど。結局、話がなくなったんですよ。やっぱやめとこうって」と破談になったと打ち明けた。

そしてネタバラシ後、「コンビの時より給料下がった？」と再び問われると、水田は「劇場ギャラ高かったんやから」と回答。相方探しについては「1人話したけど結局なくなったのは初出し」と説明した。