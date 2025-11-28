¡Ú¹ÈÍÕ¡Û¸«¤´¤í¤Î¥Ôー¥¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥¹¥Ý¥Ã¥È¤â¡ÄÅ·¸õ²óÉü¤·¹ÈÍÕ¼í¤ê¤ËÌ£³Ð¼í¤ê ³ÆÃÏ¤Ç¿¼¤Þ¤ë½©¤ò³Ú¤·¤à¿Í¤Î»Ñ(ÀÅ²¬)
Á°Æü¤Î±«¤«¤é°ìÅ¾¡¢Å·µ¤¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿28Æü¡£ÀÅ²¬¸©Æâ³ÆÃÏ¤Ç¤Ï¡¢¥Ôー¥¯¤ò·Þ¤¨¤¿¹ÈÍÕ¤ò³Ú¤·¤àÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Î»Ñ¤¬¡Ä¡£
¸áÁ°9»þ¤´¤í¡£°ËÆ¦¤Î¾®µþÅÔ¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ö½¤Á±»û¡×¤Ç¤Ï¡Ä¡£
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡Ö¹ÈÍÕ¤¬¸«¤´¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½¤Á±»û²¹Àô¤Ç¤¹¡£¤¤ç¤¦¤âÄ«Áá¤¯¤«¤éÂçÀª¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬»¶ºö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢°ËÆ¦¤Î¹ÈÍÕ¤ÎÌ¾½ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë½¤Á±»û¤Î²¹Àô³¹¤Î¹ÈÍÕ¤Ïº£¤¬¸«¤´¤í¤Î¥Ôー¥¯¡£
¡ÊµÜ¾ë¤«¤é¡Ë
¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤ì¤¤¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö¤³¤³¤òÌÜÅª¤ËÍè¤ë¤¯¤é¤¤²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×
°ì½ï¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿»Ò¤É¤â¤â¡¢¤¤ì¤¤¤Ê·Ê¿§¤ËËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡£
¡ÊÀéÍÕ¤«¤é¡Ë
¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢Å·µ¤¤â·Ã¤Þ¤ì¤¿¤Î¤ÇÀÄ¶õ¤Ë¹ÈÍÕ¤¬±Ç¤¨¤ë¤Ê¤È¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡×
½¤Á±»û¤Î¹ÈÍÕ¤Ï12·î¾å½Ü¤´¤í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ï¡¢Æ£»Þ»Ô¤ÎÃæ¿´Éô¤«¤é¼Ö¤ÇÌó30Ê¬¤Î»³´ÖÉô¤Ë¤¢¤ë¹ÈÍÕ¤ÎÌ¾½ê¡¢¡ÖÂì¥ÎÃ«ÉÔÆ°¶¹¡×¡£º£¤¬°ìÈÖ¤Î¸«¤´¤í¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£»Þ»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Ë¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Îä¤¨¹þ¤ß¤¬Áý¤·¤¿¤³¤È¤Ç¹ÈÍÕ¤Î¿§¤Å¤¤¬°ìµ¤¤Ë¿Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ë¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÏÀî¤Î¤»¤»¤é¤®¤Î²»¤òBGM¤Ë½©¤Î¿¼¤Þ¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊË¬¤ì¤¿¿Í¡Ë
¡Ö¤Á¤ç¤¦¤ÉÆü¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤¬¤È¤Æ¤â¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡ÊË¬¤ì¤¿¿Í¡Ë
¡ÖÃÏ¸µ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ê¤ë¤È¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤ËÍè¤ë¡£º£¤¬¥Ôー¥¯¤«¤Ê¡¢ËèÇ¯Íè¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤È¤·¤Ï¤¤¤¤Êý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
¤Þ¤¿¡¢¤¢¤µ¤Ã¤Æ30ÆüŽ¥ÆüÍËÆü¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤ß¤¸¤Þ¤Ä¤ê¡×¤ò³«ºÅ¡£Æ£»ÞÂÀ¸Ý¤Î±éÁÕ¤ò»Ï¤á¡¢À¥¸ÍÃ«¥³¥í¥Ã¥±¤ä¥·¥¤¥¿¥±¤Ê¤ÉÇÀ»ºÊª¤ÎÈÎÇä¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¼þÊÕ¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢ÅöÆü¤ÏÀ¥¸ÍÃ«¾®³Ø¹»¤Î¥°¥é¥ó¥É¤ËÎ×»þÃó¼Ö¾ì¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢ÌµÎÁ¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤¬±¿¹Ô¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÂÞ°æ»Ô¤Î¡¢ÌÜ¤Ë¤´Íø±×¤¬¤¢¤ë¤È¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌý»³»û¤Ï¹ÈÍÕ¤ÎÌ¾½ê¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤Ç¡¢¶Æâ¤Ë¤ÏÌó1500ËÜ¤Î¥â¥ß¥¸¤¬¤¢¤ê¡¢º£¤Ï»³Ìç¼þÊÕ¤Ç¸«¤´¤í¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë¬¤ì¤¿»²ÇÒ¼Ô¤Ï¡¢»³Ìç¤ÎÇò¤¤¼¿¶ô¤ÎÊÉ¤ËÀÖ¤¯Á¯¤ä¤«¤Ë±Ç¤¨¤ë¹ÈÍÕ¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»²ÇÒ¼Ô¡Ë
¡Ö¸÷¤¬Åö¤¿¤ë¤È¡¢¤Ê¤ª°ìÁØ¤¤ì¤¤¤µ¤¬¤¤ï¤À¤ÁÁÇÅ¨¡£¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÁÇÅ¨¡£¹ÈÍÕ¤Î»þ´ü¤ÏÃ»¤¤¡£¤½¤ÎÆü¤ËÅö¤¿¤ì¤Ð¥é¥Ã¥ー¡×
¤Þ¤¿¡¢Ãó¼Ö¾ì¤«¤é»²Æ»¤ò15Ê¬¤Û¤ÉÊâ¤¯¤È¡Ä¡£
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡Ö¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï»°½ÅÅã¤ÈÈþ¤·¤¤¹ÈÍÕ¤Î·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
Ìý»³»û¤Î¹ÈÍÕ¤Ï¡¢12·î¤Î¾å½Ü¤´¤í¤¬¸«¤´¤í¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
Ç®³¤»Ô¤ÎÇ®³¤Çß±à¤Ç¤â¡¢Èþ¤·¤¤¹ÈÍÕ¤Î¥·ー¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢12·î7Æü¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¤â¤ß¤¸¤Þ¤Ä¤ê¡×¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¡¢Ç®³¤»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹ÈÍÕ¤Ïº£¤¬¸«¤´¤í¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ë¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢Ç³¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÀÖ¤¯À÷¤Þ¤Ã¤¿·Ê¿§¤ò¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤á¤¿¤ë¤Ê¤É¹ÈÍÕ¼í¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥â¥ß¥¸¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é²¹¤«¤¤´Å¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¡¢°ìµÙ¤ß¤¹¤ë¿Í¤Î»Ñ¤â¡Ä¡£
¡ÊÍè±à¼Ô¡Ë
¡Ö¤¹¤Æ¤¤Ç¤¹¡¢¿§¤¬¤¹¤´¤¯¤¤ì¤¤¤Ê¤Î¤È¡¢¤¤ç¤¦¤¬°ìÈÖ¸«¤´¤í¤Ê¤Î¤«¤Ê¡¢¥¤¥Á¥ç¥¦¤È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¤¹¤´¤¯¤¤ì¤¤¡×
¡Ö¤â¤ß¤¸¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Î´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢Í¼Êý4»þ30Ê¬¤«¤éÌë9»þ¤Þ¤Ç¤Î´Ö¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ê·Ê¿§¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÉÍ¾¾»Ô¤Ë¤¢¤ë¡¢°æ°ËÄ¾¸×¤æ¤«¤ê¤ÎÎ¶ß¬»û¤â¡¢¶Æâ¤Î¥â¥ß¥¸¤ä¥É¥¦¥À¥ó¥Ä¥Ä¥¸¤¬¿§¤Å¤¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶Æâ¤Ë¤Ï150ËÜÍ¾¤ê¤Î¥â¥ß¥¸¤¬¿¢¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤µ¤é¤Ë¿§¤Å¤¯ÌÚ¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÊÎ¶ß¬»û¡¡ÉðÆ£ ½¡Êã ½»¿¦¡Ë
¡Ö°úº´Ä®¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢11·î²¼½Ü¤«¤é12·î¾å½Ü¤Þ¤Ç¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤»þ´ü¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¶Æâ¤Î¥â¥ß¥¸¤â¿§¤Å¤»Ï¤á¤¿¡×
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¹ÈÍÕ¤Î»þ´ü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¹ñ»ØÄêÌ¾¾¡µÇ°Êª¤ÎÄí±à¤òÌë´Ö¤Ë¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÆÃÊÌ¸ø³«¡£¤¤ç¤¦Ž¥28Æü¤«¤é3Æü´Ö¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ê·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¹ÈÍÕ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿©Íß¤Î½©¤â¡£
¡ÊÍè±àµÒ¡Ë
¡Ö¤È¤ì¤Ê¤¤¤è¤È¤ì¤Ê¤¤¤è¡¢¤È¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¤Ë¤®¤ï¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¤Î¸÷¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÍá¤Ó¤Æ°é¤Ã¤¿¤ß¤«¤ó¼í¤ê¤Ç¤¹¡£
ÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶è¤Ë¤¢¤ë¤³¤Î¤ß¤«¤óÇÀ±à¤Ç¤Ï¡¢900ÄÚ¤ÎÉßÃÏ¤Ë3ÉÊ¼ï¤Î¤ß¤«¤ó¤¬¡¢Ìó300ËÜ¿¢¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤Ï¶½ÄÅÁáÀ¸¤¬½Ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÌ£¤òµá¤á¤Æ¸áÁ°Ãæ¤«¤éË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ä¥¢ーµÒ¤âÂçËþÂ¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
¡ÊÍè±àµÒ¡Ë
¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡¢´Å¤¯¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¡×
¡ÊÍè±àµÒ¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¦¤Þ¤¤¤È»×¤¦¤è¡£ÆüÅö¤¿¤ê¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢¾®¤µ¤¯¤Æ¡¢¿§¤¬ÎÉ¤¤¤ä¤Ä¡Ä¤¦¤ó¡¢Àµ²ò¡£¤¢¤Þ¤¤¡£¤³¤ì¤«¤éÃëÈÓ¤À¤«¤éÍÞ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡ÊÍè±àµÒ¡Ë
¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤～¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢³§¤µ¤ó¿©¤Ù¤ë¡©¡×
¤ª¸ÀÍÕ¤Ë´Å¤¨¤Æ¡¢¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡Ä¡£
¡Ê¹â»³ ´ðÉ§ ¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë
¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë´Å¤¤¡¢¤Û¤É¤è¤¤»ÀÌ£¤Ç6¸Ä¤Ï¤¤¤±¤Þ¤¹¤Í¡×
¤ª¤¤¤·¤¤¤ß¤«¤ó¤Ë¡¢³§¤µ¤ó¡¢¤ª¤ß¤ä¤²¤â¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£µ¨¤Î½ÐÍè¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡£
¡Ê¤ß¤«¤ó¼í¤êÎëÌÚÇÀ±à¡¡ÎëÌÚ ´îÂåÈþ¤µ¤ó¡Ë
¡ÖµîÇ¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦Á´¹ñÅª¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡¢¥«¥á¥à¥·¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤â¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤è¤¯¤Ç¤¤Æ¡¢³§¤µ¤ó´Å¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤ß¤«¤ó¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¹ÈÍÕ¤È°ì½ï¤Ç¡¢1Æü¤Î´¨ÃÈº¹¤Ç¿§¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤ß¤«¤ó¤Î¿§ÉÕ¤¤Ç½©¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×
¤ß¤«¤ó¼í¤ê¤Ï12·î20Æüº¢¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î½µËö¤Ï¤¹¤Ç¤ËÍ½Ìó¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¡¢12·î¤ËÆþ¤ë¤ÈÂ¿¾¯¤Î¶õ¤¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£