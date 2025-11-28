埼玉県八潮市の県道陥没事故を受け、市は２７日、関連業務に従事した市職員の時間外勤務手当などの費用計約１０００万円を県に請求する方針を明らかにした。

事故直後にあたる１〜２月分の費用を年内に請求し、３月以降分なども今後請求する予定だ。

市によると、災害救助法の適用に伴い、避難所の運営費は国が負担することになっており、市は５月、１２１万円を請求した。内閣府で申請内容を審査しているが、避難所職員の増員分など約３０万円は請求額から除外される見通しという。市はこの除外分に加え、２月末まで市庁舎で市民対応にあたった職員の時間外勤務手当や、電話回線の増設費用など計約１０００万円を県に請求する。

３月以降も、時間外の電話対応や県の復旧工事の現場立ち会いなど通常業務以外の勤務があった。まとまり次第、追加請求する。請求の方針は県下水道局に伝えてあり、同局は「内容を見て判断する」と回答しているという。

下水道管の本格的な復旧後は、新たな市管理の雨水管の敷設工事や水道管関連の工事も行う必要がある。市は「将来的にはこの関連費用も県に請求する」としている。