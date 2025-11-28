石井食品【イシイの福袋2026】過去最大の全6種/ “工場直送ミートボール”入りの初登場「冷凍食品福袋」や常温品、親子向けセットも

石井食品は12月1日(月)午後6時から、「イシイのオンラインストア」で、「イシイの福袋2026」の予約販売を開始する。

2026年の福袋は、過去最大のラインアップとなる全6種類を展開。初登場となる冷凍食品の福袋や常温保存の惣菜セット、親子向けの詰め合わせ、人気の品を詰め合わせたバラエティセットなど、コンセプトを変えた福袋を販売する。一部商品については、現時点では詳細を明らかにしていない。

販売期間は、2026年1月14日(水)までを予定。数量限定で販売し、予定数の上限に達した場合は、期間より前に販売終了となる。いずれかの福袋を2個まとめ買いした場合は、300円値引きで購入できる。福袋の配送は2026年1月6日(火)から順次行う。

福袋の購入特典として、次回以降のオンラインストアの買い物で使える500円の買い物クーポンを配布する(未公表の福袋を除く)。また、一部の福袋(「常温」「バラエティ」「親子」「こども」)の購入者には、オリジナルの手ぬぐいをプレゼントするとしている。

福袋のラインアップは以下の通り。価格はいずれも送料込みの税込価格を表記。

〈「イシイの福袋2026」概要〉

◆「おイシイ 冷凍食品福袋(冷凍)」(3種30品)

初登場となる冷凍食品の福袋。オンラインストアや工場、直売店でしか購入できない「工場直送ミートボール」と、とりそぼろの原材料である銘柄鶏「菜彩鶏」のもも肉･むね肉を詰め合わせた。特に「工場直送ミートボール」は、売上が前年比約1.4倍と好評という(2025年11月時点)。商品7,020円相当。

【セット内容】

･「工場直送ミートボール」20袋

･「菜彩鶏むね肉(200g)」5袋

･「菜彩鶏もも肉(200g)」5袋

【特典】「オンラインストアで次回使える500円クーポン」

【価格】5,980円(全国送料無料)

「おイシイ 冷凍食品福袋」

◆「おイシイ 常温食品福袋(常温)」(11種26品)

冷蔵保管不要な常温商品で、賞味期限が約1年あるものを中心に詰め合わせた福袋。「常温保存ミートボール･ハンバーグ」のほか、野菜と玄米のお粥「potayu(ぽたーゆ)」やたんぱく質も摂れるおにぎり「佰にぎり」などがセット。「防災アイテムとしてもおすすめ」としている。商品6,808円相当。

【セット内容】

･「常温ミートボール」6袋

･「常温チキンハンバーグ」6袋

･「佰にぎり ステーキ丼味」1袋

･「佰にぎり カレー味」1袋

･「佰にぎり 炒飯味」1袋

･「佰にぎり チキンライス味」1袋

･「佰にぎり 鶏ごぼう飯味」1袋

･「potayu corn」2袋

･「potayu tomato」2袋

･「potayu pumpkin」2袋

･「ミートボールが入ったカレー」3袋

【特典】

･「(非売品)イシイの福袋2026 オリジナル手ぬぐい･ミート君」1枚

･「オンラインストアで次回使える500円クーポン」

【価格】5,980円(全国送料無料)

「おイシイ 常温食品福袋」

特典の「(非売品)イシイの福袋2026 オリジナル手ぬぐい･ミート君」

◆「おイシイ 親子福袋(冷蔵･常温)」(12種23品)

子ども向け･大人向けなど、親子で楽しむことを想定し定番惣菜をセットしたもの。大人も満足なBIGサイズの「ミートボール」やハンバーグ、カレーなどを詰め合わせた。特典のオリジナル手ぬぐいは2枚付く。また、アレンジレシピカードもプレゼントする。

【セット内容】

□子ども向け

･「ミートボール」4袋(冷蔵)

･「チキンハンバーグ」2袋(冷蔵)

･「とりそぼろ」2袋(冷蔵)

･「チキンライスの素」1袋(常温)

･「ミートボールが入ったカレー」2袋(常温)

□大人向け

･「1.5倍ミートボール」2袋(冷蔵)

･「1.5倍チキンハンバーグ」2袋(冷蔵)

･「有明鶏のそぼろ ごぼう入り」2袋(冷蔵)

･「まぜごはんの素 有明鶏のかしわめし」1袋(常温)

･「ふなばしカレー」2袋(常温)

□一緒に

･「ごぼうサラダ」2袋(常温)

･「干し芋(紅はるか)」1袋(常温)

【特典】

･「(非売品)イシイの福袋2026 オリジナル手ぬぐい･ミート君」2枚

･「オンラインストアで次回使える500円クーポン」

･「商品を使ったアレンジレシピカード」2枚

【価格】5,980円(全国送料無料)

「おイシイ 親子福袋」

◆「おイシイ バラエティ福袋(冷蔵･常温)」(17種31品)

定番品や季節品を組み合わせたバラエティセット。5種類の「ミートボール」や「まぜごはんの素」、冬季限定「千葉市原市の姉崎だいこんを使ったハンバーグ」などを組み合わせた。商品6,337円相当。

【セット内容】

･「ミートボール5種(トマト･照焼･カレー･あっさり塩味･1.5倍)」各2袋(冷蔵)

･「1.5倍チキンハンバーグ2種」各2袋(冷蔵)

･「お弁当ハンバーグ テリヤキソース」2袋(冷蔵)

･「とりそぼろ」2袋(冷蔵)

･「有明鶏のそぼろ ごぼう入り」2袋(冷蔵)

･「ごぼうサラダ」2袋(冷蔵)

･「千葉市原市の姉崎だいこんを使ったハンバーグ おろしソース」4袋(冷蔵)

･「まぜごはんの素(2合用)3種」各1袋(常温)

･「佰にぎり チキンライス味」1袋(常温)

･「佰にぎり 鶏ごぼう飯味」1袋(常温)

【特典】

･「(非売品)イシイの福袋2026 オリジナル手ぬぐい･ミート君」1枚

･「オンラインストアで次回使える500円クーポン」

【価格】5,980円(全国送料無料)

◆「おイシイ こども福袋(常温)」(9種21品)

子どもの食事を想定した惣菜を詰め合わせた。常温保存が可能。「パパママお腹空いた〜」にすぐ対応できるとしている。特定原材料8品目不使用の“いっしょがいいねシリーズ”もセット。特典としてオリジナル手ぬぐいが2枚付く。商品5,178円相当。

【価格】4,980円(全国送料無料)

◆「おイシイ ???福袋」

2025年12月末に詳細を発表予定の福袋。冬季限定商品を詰め合わせるとしている。価格も未定。オリジナル手ぬぐいなどの特典は付かない。

〈販売概要〉

【販売期間】2025年12月1日(月)午後6時〜2026年1月14日(水)

【発送日】2026年1月6日(火)以降から順次

※販売数の上限に達した場合は、期間中より前に販売終了となる。

※商品の配達日は注文画面で指定できるとしている。

※「500円クーポン」の有効期限は、2026年3月31日まで。オンラインストアの買い物で金額合計6,480円以上の場合に利用可能。1種類の福袋を2個以上購入した場合は1回分のみ利用できるとしている。

■「イシイの福袋2026」特設ページ