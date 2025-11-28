浜崎あゆみ、上海公演の中止を発表 あす開催予定も…要請を受け「言葉になりません」
歌手の浜崎あゆみが29日に中国・上海で開催を予定していた公演の中止を発表した。28日、自身のインスタグラムで明らかにした。
【写真】「無邪気」“デカすぎる”自宅クリスマスツリーと浜崎あゆみの息子たち
浜崎はインスタグラムのストーリーに文書を投稿し、「私達は、これまでの公演と同じように日本と中国のクルー総勢200名で協力し合い、五日間かけて上海のステージを本日組み終えましたが、午前に急遽公演中止の要請を受けました」と報告した。
続けて「自分の知識が無い部分へ口出しするつもりはありません」と前置きした上で「浜崎あゆみのステージの為に尽力して下さった約100名にも及ぶ中国スタッフ、日本から共に海を渡って来た同じく100名に及ぶスタッフ、ダンサー、バンドメンバーに本番を演らせてあげられなかったことが申し訳なく」と苦しい胸の内を明かした。
さらには「何よりは、中国全土や日本はもとより、その他様々な国から集まってくれていたー万四千人のTAに直接会って謝罪する機会もないまま、このステージをただ解体しなければならない事が今はまだ信じられず、言葉になりません。申し訳ありません」と謝罪した。
浜崎は27日にも自身のSNSで、26日に香港で発生した高層マンションの大規模火災に配慮し、上海公演ではステージの演出や衣装を変更することを伝えていた。
