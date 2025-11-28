Ｊ１柏は２８日、柏市内で次節の新潟戦（３０日・デンカＳ）へ向けた調整を非公開で行った。昨季まで新潟で５シーズン過ごしたＧＫ小島亨介は、敵として初めて古巣の本拠地でプレーする。「（試合が）終わったら、感情がこみ上げてくるかもしれない」としつつ「目の前の試合に対して、どんな相手だろうと変わらずいい準備をして挑む。自分たちのいい準備や、やるべきことが最優先」と強調した。

これまでは自身のホームだったため「アウェーの側で立ったことがない。行ってみないと分からない」と小島。知り尽くしたスタジアムではあるが、「ピッチの距離感も含めて、またアップのところから準備したい」と備えた。「（試合前は）特別な感情は持たない」というが、感謝の気持ちは忘れていない。ホームで対戦した第１２節では、新潟のサポーターが集うゴール裏に一礼もした。当時の自身の行動について「チームを離れてから行動で感謝を伝えることはなかったので、僕としては一礼という行動でリスペクトを含めて咄嗟（とっさ）にでた行動」と改めて振り返った。

チームはリーグ戦残り２試合で、首位の鹿島と勝ち点１差の２位。逆転優勝の可能性を高めるため、新潟戦は勝利が必要になる。今季リーグ１位のクリーンシート総数（無失点試合、１８試合）を誇る守護神はタイトルへの思いを語りつつ「強い気持ちは持つが、それで空回りしていたらもったいない。しっかり地に足をつけてやることが大事。それが結果的に勝利につながってくると思う。変に力を入れてやるよりは、自分たちらしさを大事にしたい」と冷静にリーグ優勝をかけたシーズン最終盤の攻防を見据えた。