Ｊ１柏は２８日、柏市内で次節の新潟戦（３０日・デンカＳ）へ向けた調整を非公開で行った。８日の名古屋戦（１〇０）から２０日。中断期間では紅白戦やトレーニングマッチなどゲーム形式を多く行い、ＭＦ小泉佳穂は「かなりサッカーをしたな、と。新潟戦で１００％を出せることが大事なので、いい準備ができたかなと思っています」と振り返った。

新潟は既にＪ２降格が決定。６月１５日の横浜ＦＭ戦（１〇０）以降、リーグ戦１７試合で勝利がない状況が続いている。ただ、柏は新潟に２３年以降５試合連続で引き分けに終わっており、決してあなどれる相手ではない。ホームで対戦した第１２節（１△１）も先制点を許し、苦戦を強いられた。首位の鹿島とは残り２試合を残して勝ち点１差。鹿島が同時刻に行われる東京Ｖ戦に勝利し、柏が新潟に敗れた場合、その時点で鹿島の優勝が決まるため、逆転優勝のためには勝利が絶対条件になる。

優勝をかけた最終盤へ、既に降格が決まっている相手との対戦には２つの怖さがあると小泉は指摘する。まず１つめに順位を気にすることなく挑んでくることを挙げ、これまで以上の力を発揮する可能性があると語る。

「降格が決まった相手は失うものがないし、来季に向けてのアピールも始まる。特別な思いを持ってやってくるとか、退団が決まっているからとか、色々な要素がある。降格争いのプレッシャーから解き放たれて、本来の力をより発揮してくることは往々にしてある」

もう１つは戦術面。新潟は４―４―２の布陣を基本としたポゼッション重視のサッカーにこれまで取り組んできており、柏に次ぐリーグ２位のボール保持率（５４・１％）と１試合平均パス数（５３４・３本）の数字がそれを証明する。柏もこれまでの新潟の戦い方を想定した分析をしているが、既に降格が決まったことで、これまでとは異なる戦術を試す可能性も小泉は頭に入れている。

「これだけ準備期間が空くと、今までやりたかったけど降格争いのプレッシャーで出来なかった戦術的な新しい要素をやってみようとなり、それがドハマリするパターンもある。サプライズがあってもおかしくない。色々準備してきただけに、それがもしひっくり返されても動じない頭の準備と想定は大事」

順位の差によるプレッシャーも警戒している。柏の順位は２位で、新潟は２０位。リーグ優勝もかかる中、勝って当たり前の雰囲気にのみ込まれないことも重要になる。

「自分たちのメンタリティー的に、優勝しなければいけない、勝ち点１差あるから絶対に勝たなければいけないとか（ある）。逆に新潟だから何となく勝てるでしょとか、そういうことがないように声をかけあっていますけど、どこかで出てもおかしくない。この中断がすごく空いた分、難しい試合になると思っています」

ただ、積み重ねてきた自信がある。多種多様な相手と相対する中、今季の敗戦数（５敗）はリーグ最少。戦術の浸透度もシーズンを通して上がっており「あらゆるサッカーに対しての自分たちなりの回答を、このシーズンで色々と積み上げてきた。その引き出しの中から、いざ始まった時に『これ違うな』と思って選べたら対策はできる。全然違うサッカーをしてきたときにびっくりして対応できないまま１５分になるのを防ぐのが大事。違うなと思った開始２、３分で自分たちと監督で話し合って、やり方を変更できれば全然問題ない」と言葉に力を込めた。新潟戦も柏らしい攻撃的なサッカーを展開し、リーグ優勝に望みをつなげる。