ロッテの契約交渉が28日、ZOZOマリンスタジアムで行われ、13選手（育成再契約を含む）が契約を更改した。高卒2年目の木村は今季の年俸600万円から3・3倍となる年俸2000万円（金額は推定）でサイン。金額を「3度見ぐらいしました」という右腕は「評価していただいて、うれしいという気持ちと、来年もっと頑張らないといけないなという気持ち。評価していただいた分、来年の期待も大きくなると思うので期待を裏切らないように自分の結果としてもチームの結果としても、しっかり戦えるように頑張っていきたい」と笑顔で話した。

開幕1軍を勝ち取った今季は3月30日のソフトバンク戦でプロ初登板初勝利をマークすると、初ホールド、初セーブも記録、9月24日の西武戦では9回3安打無失点で初完封勝利を飾るなど、22試合で3勝2敗1セーブ5ホールドの数字を残した。

来年はドラフト1位の健大高崎・石垣、ドラフト3位の横浜・奥村ら有望投手が加入する。木村は「来年、高卒のピッチャーが入ってくるのでとされるような選手になっていきたい。仲間でもあり、ライバルでもあると思っているので負けないようにしっかりやりたい」と来季を見据えた。

同じく高卒2年目で今季1軍デビューを果たした早坂は150万円増の710万円で更改。後半戦は腰を痛めて離脱ため、「まずそれは完治させることが最優先。オフは体づくり、1年間戦える体づくりを」と話した。