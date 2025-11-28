12月3日(水)から4日(木)にかけて、日本列島には今季これまでで一番の寒気が流れ込む見込みです。日本海側を中心に雪が降り、平地でも積雪になる所があるでしょう。北陸から九州などで、今シーズン初めての雪になる可能性があります。晴れる太平洋側も、一気に冬の寒さになりそうです。

3日(水)と4日(木)は 今季これまでで一番の寒気

3日(水)と4日(木)は日本付近は、西高東低の冬型の気圧配置になる見込みです。上空1500メートル付近には、平地で雪が降る目安のマイナス6℃以下の寒気が流れ込み、4日(木)には日本列島を寒気がすっぽりと覆いそうです。





長野や福島で初雪となった11月18日(火)から19日(水)の寒気よりも強く、中国地方や四国、九州にも寒気が流れ込みそうです。このため、日本海側を中心に今シーズン初の雪になる所があるでしょう。冬用タイヤやチェーンの確認をしておきましょう。

3日(水) 日本海側は積雪に注意

3日(水)は北海道と東北北部は、雪が降るでしょう。東北南部から九州にかけての日本海側は雨が降り、夜には平地も雪に変わりそうです。風と風がぶつかり、北陸地方などで雪の降り方が強まる恐れがあります。また、4日(木)にかけて、初雪を観測していない北陸から九州の平地でも雪が積もる可能性があり、東海や四国など太平洋側にも雪雲が流れ込んでくるでしょう。



夜の暗い時間帯に状況が変わり、3日(水)夜から4日(木)にかけて、交通への影響が出るかもしれません。まだ先のことなので、寒気の予想は変わることがあります。最新の情報を確認してから動くようにしてください。

晴れる太平洋側も 一気に冬の寒さに

寒気の影響で、関東など晴れる太平洋側も冬の寒さになります。朝の冷え込みが強まり、霜が降りるような気温になるでしょう。東日本や西日本でも、今シーズン初の氷点下になる所もありそうです。これまでよりも一枚多めに布団を用意したり、冬用のパジャマがあるとよいでしょう。

また、日中も気温が上がらず、さらには冷たい北風が吹いて、一段と寒くなるでしょう。日中も、手袋やマフラーなどのあったかグッズが活躍しそうです。

シーズン最初の雪 慣れていても注意

冬の時期に雪の多い所に住んでいる方でも、ひと夏を過ぎると、雪道での車の運転感覚を忘れがちです。シーズン最初の雪は、たとえ雪に慣れている方でも、以下の2つのことに注意が必要です。



(1)必ず、スタッドレスタイヤに交換するか、タイヤチェーンを装着しましょう。スタッドレスタイヤは、溝が十分にあるかどうかを、事前に確認してください。あまり使っていないスタッドレスタイヤでも、時間が経てば、劣化が進みますので、シーズン前に点検が必要です。

(2)たとえ急いでいても、急ブレーキ、急なハンドル操作、急発進、急な車線変更など「急」のつく運転はやめましょう。「急」のつく運転をしてしまうと、車がスリップしやすくなります。車を発進する時や上り坂では、タイヤが空転してしまわないよう、アクセルをじわりと踏み込んでください。下り坂では、エンジンブレーキを基本として、アクセルとブレーキも適度に調整して、速度を落としてください。