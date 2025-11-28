ºÇ¹âÂÎ½Å118kg¤«¤é53kg¸º 38ºÐ»Ò¶¡Éô²°¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬²áµî¤Î¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¹ðÇò¡Ö¼«Ê¬¤Î»Ñ¤ò¶À¤Ç¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÀ®¸ù¤·YouTuber¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë38ºÐÃËÀ¤¬¡¢²áµî¤Î¼«Ê¬¤ËÂÐ¤¹¤ë¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û38ºÐ¤³¤É¤ª¤¸ ¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿»þ¤Î¼Ì¿¿
¡¡¡Ö¿ÍÀ¸¤É¤óÄì¡×¤ÎÃË5¿Í¤¬10Æü´Ö¤Î¶¦Æ±À¸³è¤È¶Ë¸Â¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡È¼å¤µ¡É¤ÈËÜµ¤¤Ç¸þ¤¹ç¤¤¡¢¡È¿¿¤ÎÃË¡É¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡ØÃËËá¤¥Ï¥¦¥¹ #5¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤¬¡¢11·î27Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¼çÆ³¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¿ô40Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¿Íµ¤YouTuber¤Î¥á¥ó¥º¥³¡¼¥Á¡¦¥¸¥ç¡¼¥¸¤À¡£
¡¡¹ç½É¤â²Â¶¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¹ç½É¸å¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ËÂÐ¤¹¤ëºÇ½ª¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¡£8ÆüÌÜ¤Ï¡¢ºÇ¹âÂÎ½Å118kg¤«¤é65kg¤Þ¤Ç¤ÎÂçÉý¤Ê¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¤·¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡¦¼«¸Ê·¼È¯·ÏYouTuber¡È¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥Ò¡¼¥í¡¼¡É¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë38ºÐ¡È»Ò¶¡Éô²°¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¥è¥·¥¿¥«¤È¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¥è¥·¥¿¥«¤Îº£¸å¤Î´êË¾¤Ï¡¢¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤ä¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¡¢¼Â²È¤ò½Ð¤ÆÆÈÎ©¤¹¤ë¤³¤È¡£¸½¾õ¡¢¤¹¤Ç¤Ë3¿Í¤Î¡È¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¡É¤¬¤¤¤ë¤È¥è¥·¥¿¥«¤ÏÀâÌÀ¤¹¤ë¤¬¡¢¾ÜºÙ¤òÊ¹¤¯¤È2¿Í¤ÏÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤Þ¤¿¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¤È¤½¤ÎÄï¡¦¥µ¥à¤«¤é¤Ï¡¢¸½¾õÇ§¼±¤ËÂÐ¤¹¤ë¸·¤·¤¤ÆâÍÆ¤¬Åê¤²¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¹ç½ÉÃæ¡¢4¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤·¤Æ¡¢1¿Í¤Ç¤â´¶¼Õ¤µ¤ì¤¿¡©¡Ø¤ä¤á¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤è¤Í¡£¤³¤ì¤¬ÉáÄÌ¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÈ¿±þ¡£¥á¥¿Ç§ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£º£¸å¤Î¥è¥·¥¿¥«¤Ë¤Ï°ìÈÖÉ¬Í×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¾¯¤·¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¤¹¤®¤Æ¤ë¡×
¡Ö¼«Ê¬¤¬¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤³¤È¤òÄó¼¨¤·¤Æ¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×
¡¡¤³¤ì¤Ë¥è¥·¥¿¥«¤Ï¡ÖÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¥¸¥ç¡¼¥¸¤µ¤ó¤È¥µ¥à¤µ¤ó¤ò¶Ã¤«¤»¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼«¿È¤ÎÍýÁÛ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢Éô²°¤ËÌá¤Ã¤ÆÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢Á°¿¦¾ì¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤ÇÇº¤ó¤À¤³¤È¤¬¡¢¥è¥·¥¿¥«¤¬¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö²¿¤«ÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤È¿ÍÀ¸¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£Ç¯Îð¤â30¸åÈ¾¤Ç¡¢¤¢¤È»à¤Ì¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¹ç½ÉÃæ¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»Â³¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¡Ê¼«Ê¬¤Ï¡Ë¼å¤¤¤Ç¤¹¤è¡£É½ÌÌ¾å¤Ï¼å¤¯¸«¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëºî¤ë¤Î¤ÏÆÀ°Õ¤«¤â¡×¤È¤âÌÀ¤«¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÀÎ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¶À¤Ç¸«¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î²ô¤À¤Ã¤¿¡£¡È¤½¤ó¤Ê¿Í´Ö¤¬¿Í¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤éÌÂÏÇ¤¸¤ã¤ó¡É¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢º£¤Î¡È¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥Ò¡¼¥í¡¼¡É¤È¤¤¤¦³»¤Ë±£¤µ¤ì¤¿²áµî¤Î¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¥è¥·¥¿¥«¤Ï¡¢º£²ó¤Î¹ç½É¤ÇÆüµ¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡£¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤¿»þ¤Ë¤³¤½¡¢°ìÊâÁ°¤Ø¡×
¡Ö²ÄÇ½À¤ò¿®¤¸¤ë¡×
¡ÊABEMA¡ØÃËËá¤¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤è¤ê¡Ë