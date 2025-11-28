岡崎紗絵、ノースリーブ衣装姿に絶賛の声「お顔小さい」「スタイルレベチ」
【モデルプレス＝2025/11/28】モデルで女優の岡崎紗絵が、11月27日に自身のInstagramを更新。9月に最終回を迎えた「所さんお届けモノです！」（TBS系）での衣装姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】29歳モデル「スタイルレベチ」話題の衣装姿
岡崎は「所さんお届けモノです！衣装ラスト」「素敵衣装ありがとうございました」とコメントを添えて、番組収録時の衣装姿を公開。明るくポップなスタジオセットを背景に、白のノースリーブトップスにグレーのパンツを合わせ、爽やかかつ品のあるスタイルを披露した。
この投稿には「爽やかで可愛い」「お顔小さい」「スタイルレベチ」「番組での存在感が素敵だった」「衣装ラスト寂しい」「美しさが止まらない」「最後まで可愛すぎる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆岡崎紗絵、ノースリーブ衣装姿を披露
◆岡崎紗絵の投稿に反響
