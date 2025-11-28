小芝風花、美背中大胆見せショットにファン二度見「大人の色気がダダ漏れ」「ギャップがすごい」
【モデルプレス＝2025/11/28】女優の小芝風花が11月28日、自身のInstagramを更新。美しい背中を大胆に見せたショットを公開し、反響が寄せられている。
小芝は「またまたお知らせです」と28日発売の雑誌掲載「25ans」（ハースト婦人画報社）への掲載を報告し、「ぜひお手にとってくださいませ」とファンに呼びかけ。投稿された誌面カットでは、小芝が黒のレザードレスのような衣装を着用し、大胆に開いた背中のデザインを見せているもので、普段の可愛らしい印象から一変した大人の魅力を感じさせる仕上がりとなっている。
この投稿に、ファンからは「大人の色気がダダ漏れ」「思わず二度見しました」「背中めちゃくちゃかっこいいです」「可愛さとかっこよさのギャップがすごい」「美しい」「こんな風花ちゃん見たことない」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆小芝風花「25ans」で美背中大胆見せ
◆小芝風花の投稿に反響
