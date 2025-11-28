片桐仁、妻との“顔出し”2ショット添え52歳の誕生日を報告「奥様が可愛すぎ」「家族みんなでお祝いとっても素敵ですね」 今年で結婚22年、2児の父
元ラーメンズで俳優として活躍している片桐仁が27日、自身のSNSを更新。「今日で52歳になりました！」と報告し、妻との“顔出し”2ショットなど、家族に祝ってもらった食事会の様子を紹介した。
【写真】「奥様が可愛すぎて可愛すぎて」妻との“顔出し”2ショット披露の片桐仁 ※6枚目
「家族でお寿司食べました！」といい、夫婦2ショットや大口で寿司を頬張る自身の写真、長男・太朗さん（21）、次男・春太さん（14）の兄弟ショットなど、楽しげなバースデー食事会の写真をアップ。
妻からは「誕生日プレゼントでリカバリーウェアをもらいましたー!!」と明かし、アイボリー調のウエアを着てうれしそうに笑う写真も披露した。
コメント欄には「おめでとうございます！」「こんなに若い52歳、いいですねぇ」「家族みんなでお祝いとっても素敵ですね」「何なのこの家族エモい」「いつもながら仲良し家族 憧れます」「奥様が可愛すぎて可愛すぎて 片桐ファミリー最高です」「素敵な一年になりますように」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
片桐は29歳のときに結婚。今年2月で結婚22年目を迎えた。2004年7月に太朗さん、11年3月に次男・春太さんが誕生した。
