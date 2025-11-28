「NEEDY GIRL OVERDOSE」の4周年記念企画展『ニディガ展4』秋葉原で1/17から開催！ 作品世界を体感できる撮影スポットや初公開の“ねんどろいど等身大フィギュア”の展示も

4周年記念イベントが東京・大阪で！ 等身大フィギュアや新作グッズが集結する『ニディガ展4』

ニディガ展製作委員会が、人気ゲーム『NEEDY GIRL OVERDOSE』の4周年記念企画展『ニディガ展4（フォー）』を開催します。

東京会場は2026年1月17日（土）から、大阪会場は2月6日（金）からスタート。

東京会場では作品世界を体感できる展示や撮影スポットに加え、初公開となる「ねんどろいど等身大フィギュア」が登場します！

新作グッズも多数販売され、「あめちゃん着用骨Tシャツ」や「ぴえん猫のぬいぐるみ」などがラインナップ。

さらに、会場限定の「オフラインくじ」も実施されます。入場は無料（混雑時は制限あり）で、来場者には先着で「エンドカード柄ポストカード」がプレゼントされます。

（以下、プレスリリースより）

『NEEDY GIRL OVERDOSE』の4周年記念ポップアップ企画展『ニディガ展4(フォー)』が東京・秋葉原で2026/1/17(土)より開催！！

ニディガ展製作委員会は、『NEEDY GIRL OVERDOSE』(※)の世界観をテーマにした企画展『ニディガ展4(フォー)』を、2026年1月16日(土)より2月15日(日)まで東京・大阪にて開催いたします。

『ニディガ展4(フォー)』では、作品世界を体感できる展示・撮影スポット、初公開の〈ねんどろいど等身大フィギュア〉などさまざまな企画や、新作公式グッズの販売を予定しております。

■(※)NEEDY GIRL OVERDOSEとは

『NEEDY GIRL OVERDOSE(ニーディガールオーバードーズ)』は、累計300万ダウンロードを記録した、承認欲求強めな女の子との配信生活アドベンチャーゲームです。

2025年11月にはTVアニメ化が発表され、2026年4月よりTVアニメ放送開始、TVアニメ放送前に劇場先行版をテアトル新宿＆梅田にて公開予定です。

『ニディガ展4(フォー)』企画展 しおん(@shionnn_k／敬称略)描き下ろしイラスト

■イベント概要

イベント名称：ニディガ展4(フォー)

東京会場

企画展入場：無料(※1)

物販入場：無料(※1)

出店期間：2026年1月17日(土)〜2月1日(日)

営業時間：11:00〜20:00

場 所：〒101-0021 東京都千代田区外神田3丁目16−12 アキバCOギャラリー

大阪会場

物販入場：無料(※1)

出店期間：2026年2月6日(金)〜 2月15日(日)

営業時間：11:00〜20:00

場 所：〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波3-8-9 なんばマルイ2F

(※1)本企画展は事前チケットの販売は実施いたしません。

先着順でのご入場となり、混雑状況により入場制限を行う場合がございます。予めご了承ください。

■企画展示情報

『ニディガ展4(フォー)』では、作品世界を体感できる展示・撮影スポット、初公開の〈ねんどろいど等身大フィギュア〉などさまざまな企画を予定しております。

ねんどろいど等身大フィギュア展示予定ポーズ(超てんちゃん) ねんどろいど等身大フィギュア展示予定ポーズ(あめちゃん)

■店舗お買い上げ特典情報

企画展にて『NEEDY GIRL OVERDOSE』関連商品をご購入いただいたお客様には、しおん(@shionnn_k／敬称略)による描き下ろしイラストを使用したノベルティをプレゼントいたします。

さらに、店舗限定で15,000円以上お買い上げの方には、限定ショッパーをお渡しいたします。

5,000円以上お買い上げ特典 当日物販前半限定メモリアルチェキ(東京) 10,000円以上お買い上げ特典 当日物販前半限定メモリアル缶バッジ(東京)

5,000円以上お買い上げ特典 当日物販前半限定メモリアルチェキ(大阪) 10,000円以上お買い上げ特典 当日物販前半限定メモリアル缶バッジ(大阪) 15,000円以上お買い上げ特典 当日物販限定メモリアルショッパ−

2025年11月28日(金)より、公式ECサイトにて『ニディガ展4(フォー)』数量限定商品の事前通販を開始いたします。

5,000円以上お買い上げの方にはメモリアルチェキを、10,000円以上お買い上げの方にはさらにメモリアル缶バッジを、ニディガ展4のキービジュアルイラストでプレゼントいたします。

詳細は公式Xをご確認ください。

5,000円以上お買い上げ特典 事前通販限定メモリアルチェキ 10,000円以上お買い上げ特典 事前通販限定メモリアル缶バッジ

■企画展来場者特典

ご来場者様にゲーム『NEEDY GIRL OVERDOSE』のエンドカードがランダムに描かれた『ポストカード』を無料配布いたします。

なお、特典は先着でのお渡しとなり、なくなり次第終了となります。

■おすすめ商品ピックアップ

ぴえんT 並べて遊んで配信画面風ジオラマアクスタ あめちゃん着用骨Tシャツ ニディガ展4デスクマット ニディガアルカナカードコレクション ぴえん猫のぬいぐるみ

その他数十点にわたる、新作及び人気の既存グッズを会場で販売いたします。

また、会場にて〈オフラインくじ〉を実施いたします。

anne(@oici_ne／敬称略)による描き下ろしイラストを使用したクッション・アクリルパネルなど、本くじのオリジナルグッズをご用意しております。

『ニディガ展4(フォー)』オフラインくじ anne(@oici_ne／敬称略)描き下ろしイラスト(超てんちゃん) 『ニディガ展4(フォー)』オフラインくじ anne(@oici_ne／敬称略)描き下ろしイラスト(あめちゃん)

■注意喚起

※開店前の整列や集合はご遠慮ください。

※企画展示は東京会場のみとなります。

※混雑状況によって入場制限や入場整理券の配布を実施する場合もございます。

※掲載の情報は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※販売価格・掲載内容・商品画像は変更になる場合がございます。

※特典をランダム配布させていただく場合は、お客様自身で絵柄をお選びいただくことはできません。

※特典は先着でのお渡しとなり、なくなり次第終了となります。

※他のお客様のご迷惑になる行為は絶対にしないようにお願いします。

※貴重品は個人の責任において管理をお願いいたします。盗難紛失等は責任を負いかねますのでご注意ください。

※売り場内でのお客様トラブルや事故、盗難に関して一切の責任は負いません。

※グッズは数に限りがあります。 売切れの際はご容赦ください。

※グッズにより購入個数制限を設けさせていただく場合がございます。

※建物管理者への直接のお問い合わせはご遠慮いただきますようお願いいたします。

※本リリースに掲載されている情報は発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。

ライセンス表記：(C)WSS playground

ニディガ展製作委員会

▽アニメ公式サイト

TVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』公式サイト

本イベントに関する詳しい情報や追加情報は下記お知らせページ及びXをご確認ください。

▽X

NEEDY GIRL Official(@needygirl_o/X)

▽お知らせページ

OFFICIAL STORE NEWS

▽公式ECサイト

NEEDY GIRL OVERDOSE OFFICIAL STORE

《本件に関するお問い合わせ先》

NEEDY GIRL OVERDOSE OFFICIAL STORE事務局

URL：お問い合わせ | NEEDY GIRL OVERDOSE OFFICIAL STORE (internetangel.shop)