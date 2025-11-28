茺田知事は11月28日、12月議会に提出する議案を発表しました。

一般会計補正予算案は総額26億1700万円あまりで、県職員の給与の引き上げ分や春野総合運動公園の新しい屋内運動場の管理運営委託料などが盛り込まれています。



茺田知事は28日、12月県議会に提出する総額26億1760万円の一般会計補正予算案など31件を発表しました。このうち20億3500万円あまりは今年10月の人事委員会の勧告にもとづく職員の給与の引き上げに伴うもので、月額平均3.26％引き上げられます。また知事や県議会議員の期末手当の支給月数も0.05か月分引き上げられます。

また高知市の春野総合運動公園で来年2月から供用がはじまる第2屋内運動場の管理運営委託料として379万円を計上。プロ野球のキャンプではブルペンとして使用される見込みです。





■茺田知事「今回は特に春季のキャンプを継続的に行っている西武ライオンズとの関係で（ブルペンを）設けてというのが大きな動機となった面もあるが、プロ野球をはじめとするプロスポーツ アマチュアスポーツも含めて、合宿の需要をますます取り込んでいきたい」あわせて県は職員の働き方改革の一環としてフレックスタイム制を来年度から導入するため、条例改正案を提出することにしています。また会期中には国の物価高騰対策の交付金による大幅な補正予算案が追加提出される見込みです。県議会12月定例会は12月5日に開会します。