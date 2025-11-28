【香港＝遠藤信葉、田村美穂】香港北部の大埔区で起きた高層マンション火災で、香港当局は２８日、少なくとも１２８人の死亡が確認されたと発表した。

計７棟が燃えた火災は同日午前、発生から４０時間以上を経てほぼ鎮火した。

香港当局の発表によると、２８日午後現在、１２８人が死亡。約２００人と連絡が取れていない。この中には身元不明の死者８９人が含まれているという。やけどなどの負傷者は７９人に上る。捜索は続いており、死傷者が増える可能性がある。

一方、消防当局は２８日、燃えた７棟の火災報知機が鳴らなかったと明らかにした。住民の避難が遅れる原因となった可能性がある。今後、関係する消防設備業者に対して法的措置を取る方針だという。

警察当局はこれまで、修繕工事を請け負っていた会社の幹部３人を過失致死の疑いで拘束した。香港紙・明報などによると、２８日には工事に関与した別の会社の役員など８人も拘束された。

◇

現場近くの集会所には犠牲者の遺体や遺留品を撮影した写真が置かれ、２８日も朝から安否のわからない住民の家族らが列を作った。 香港中心部に住む会社員呉偉鴻さん（４２）もその一人。妻（３９）の妹とその娘２人の行方が分からなくなっている。

火災当日の２６日夕方、報道で火災を知り、すぐに妹に電話をかけたがつながらず、妻とともに翌朝現場に駆けつけた。

逃げて助かった同じ棟の住民に一家の行方を聞いて回ったが、手がかりはなく、この日、集会所に足を運ぶことになった。１時間以上かけて遺留品などの写真を確認したが、手がかりはつかめなかったという。

妹一家が住む４階部分の外壁は焼け落ちており、室内も焼けているだろうと思う。呉さんは「どこかに逃げて生きてくれていると信じたい」と静かに話し、涙を拭う妻の肩を抱き寄せた。

出火元の棟の１６階で一人暮らしをしていた姉（７２）を捜す女性（７０）は「姉は腰が悪かった。逃げ遅れてしまったのかもしれない」と泣き叫んだ。

歌やダンスが好きだった姉とは仲が良く、よく一緒にオペラ鑑賞に出かけた。火災前日の２５日には、香港中心部の飲食店で、飲茶（ヤムチャ）を一緒に楽しんだばかりだった。

スマートフォンの中には、笑顔の姉の写真が何枚も保存されている。女性は「ただただ心配でたまらない。また元気な姿で会いたい」と声を震わせた。