¡¡¡Ö½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡¦¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¸¢¥ê¥³¡¼ÇÕ¡¦Âè£²Æü¡×¡Ê£²£¸Æü¡¢µÜºê£Ã£Ã¡á¥Ñ¡¼£·£²¡Ë
¡¡£²¥¢¥ó¥À¡¼¡¢£¸°Ì¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ÎëÌÚ°¦¡Ê£³£±¡Ë¡á¥»¡¼¥ë¥¹¥Õ¥©¡¼¥¹¡á¤Ï£µ¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢£²¥Ü¥®¡¼¤Î£¶£¹¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»£µ¥¢¥ó¥À¡¼¡¢¼ó°Ì¤È£±ÂÇº¹¤Î£²°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï½©¸ý¤ËÍè¤Æ¡¢¥ß¥ä¥®¥Æ¥ì¥ÓÇÕ¥À¥ó¥í¥Ã¥×½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤«¤é£²½µÁ°¤Î°ËÆ£±à¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Þ¤Ç£¶»î¹çÏ¢Â³¤ÎÍ½ÁªÍî¤Á¡Ê°ËÆ£±à¤ÎÁ°½µ¡¢£Ô£Ï£Ô£Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Î£µ°Ì¤ÏÍ½ÁªÍî¤Á¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á½ü³°¡Ë¤È¤¤¤¦¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È¤ÎÉÔÄ´¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡£Ô£Ï£Ô£Ï°Ê¹ß¤ÏÉüÄ´µ¤ÇÛ¤Ë¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤ØÍè¤Æ¡ÖºòÆü¡¢º£Æü¤Ï¥·¥ç¥Ã¥È¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÂÇ¤Æ¤Æ¤ëÊ¬¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Â¿¤¤¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ä©Àï°ÕÍß¤ò¤«¤Î©¤Æ¤é¤ì¤ë¥³¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£¡Ö¥Õ¥§¥¢¥¦¥¨¡¼¤«¤é¤Ç¤â¡Ø¤É¤³ÂÇ¤Ä¤ó¤À¤è¡Ù¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¡¢¡ÈÅÀ¡É¤ÇÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¤È¥°¥ê¡¼¥ó¤Ë»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢¹Å¤¯Äù¤Þ¤Ã¤¿¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¹¶Î¬¤ËÁ´ÀºÎÏ¤òÃí¤®¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤½¤ÎÆñ¤·¤µ¤¬¡Ê¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Ë¡ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¤â¡£¡Ö¤³¤³¤Ï¾è¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤âÇï¼ê¤¬Íß¤·¤¤¡£¡Ø£µÇÜ¤¯¤é¤¤¡ÊÂç¤¤ÊÇï¼ê¤ò¡Ë¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¤è¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¤¨¡×¤È¾Ð¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤Î¹¥¥×¥ì¡¼¤ÏÉüÄ´¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤»¤ë¤¬¡Ö¤Þ¤À¤³¤ÎÄ´»Ò¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤Û¤É´Å¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤è¤ê¾¯¤·¤ÏÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÃû¤·¤¬¸«¤¨¤¿¤é¡×¤È¹µ¤¨¤á¤Ë¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó»Ä¤ê£²¥é¥¦¥ó¥É¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£