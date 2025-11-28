Image: Amazon

換気、大事ですから。

寒くなると部屋も締め切った状態が続きますよね。こうなると心配になるのが「空気の質」。僕も仕事中に「あっ、空気悪いな」と感じることがありますし、石油やガスのストーブとかファンヒーターを使っているとなおさら。換気しないとリスクまでありますからね…。

でも、空気ってどのくらい汚れているか、目に見えないのが問題。

アバウトな体感や時間でしか、換気のタイミングを測れないので、ついなぁなぁになっちゃうんですよね…。これ、きっと健康的にもよろしくない。対策しましょう。

SwitchBotのCO2センサー。アプリ対応のIoTモデルなのに、いい感じに値下がりしています。これきっと買いなタイミング。

二酸化炭素を濃度を「見える化」。3種類のアラームで通知

デジタル置き時計みたいな顔していますが、CO2濃度以外にも時間や日付、温度、天気予報（ハブが必要）と、部屋のコンディションを一元化できる多機能モニターって感じ。

なかでも、冬場役立つのがCO2センサーですね。

色と数値で二酸化炭素濃度の状況を見える化できますし、点滅アラートや音声アラート、ハブがあればアプリからも換気タイミングをお知らせしてくれます。

目に見える、知らせてくれるだけでやっぱ意識って変わりますから、これ冬場の必需品って言えるんじゃないかしら？

アプリを使えばCO2や温度の推移をグラフで確認することもできますし、保存されたログデータはなんとCSV形式で出力できるという、ギーク感もポイントですね。ログ取りマニア（いるのか？）もきっとニッコリ。

正直、ストーブ買ったらオマケで欲しいレベルですけど、付いてこないからには自分で備えるしかない。健康のため、安全のため、しっかりと対策していきましょ！

