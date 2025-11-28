COCO DEAL×森香澄が纏う、心躍るホリデールック7選を特集♡

心がふわりと弾むホリデーシーズンが到来♡今年のCOCO DEALは、ニットやファー、ラメなど特別感のある素材が充実し、ドレスアップを楽しみたい気分を後押ししてくれます。11月28日（金）10:00から公開される「HAPPY Holiday INVITATION」では、森香澄さんが多彩なスタイリングを披露。大人の可愛さと上品なムードを兼ね備えた新作ラインナップは、冬の予定をさらに華やかにしてくれそうです。

華やぎを纏うホリデー新作スタイル7選

今回COCO DEALが届けるのは、特別な日も日常も輝かせる7つのホリデールック。

Style01は、まわりの視線を奪うカラーが魅力のニットドレス（ONE-PIECE 14,300円）。一枚で華やぐ大人可愛いスタイルに。

Style02では、ふんわり柔らかな雰囲気と凛とした魅力を兼ね備えるパンツコーデ。アウター23,100円、ニット7,700円、パンツ13,200円で立体感のある女性らしさを演出します。

Style03は、歩くたびに光が揺れるラメニット（9,900円）とスカート（13,750円）。特別な時間を盛り上げる輝きが印象的です。

Style04は、ピュアな白をまとった抜け感ニット（10,450円）。デコルテを美しく見せるデザインで、大人の色気をほんのりプラス♪

きらめきと品で魅せる冬の特別コーデ

Style05は、光沢感のあるブラウス（9,900円）とスカート（12,100円）で好印象にまとまる上品スタイル。全方位で綺麗見えを叶えます。

Style06は、クラシカルムードを醸すジャケット風カーディガン（12,100円）とフリルスカート（13,750円）で甘さをトッピング♡

Style07では、ニット×レースでつくるエレガンス。アウター29,700円、ワンピース17,600円はアフターパーティーまで楽しめるエモーショナルな組み合わせ。

特別感のある素材使いと繊細なデザインは、COCO DEALならではの魅力です。

冬の装いに特別なきらめきを♡

大切な人と過ごす日、頑張った自分へのご褒美、心が華やぐ冬のイベント…ひとつひとつのシーンに寄り添うCOCO DEALのホリデーコレクション。

森香澄さんが纏う全7スタイルは、女性らしさと上品さが両立した装いばかりでした。

自分らしい一着を選べば、この冬がもっと特別な思い出に変わるはず。ぜひ「HAPPY Holiday INVITATION」でお気に入りのスタイルを見つけてみてください♪