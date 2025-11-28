ポイントが貯まりやすいと思う「三井住友カードのクレカ」ランキング！ 2位「三井住友カード」、1位は？【2025年調査】
年末年始の帰省や旅行の計画を立て、予約や準備を始めている人も多いのではないでしょうか。高額になりがちな旅費や準備の出費は、よりお得で賢いクレジットカードで済ませたいところです。
All About ニュース編集部では、2025年11月17〜19日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「クレジットカードに関するアンケート」を実施しました。
その中から、ポイントが貯まりやすいと思う「三井住友カードのクレカ」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「どれも溜まりやすそうだけど、入会のハードルが(心理的含む)低いのでつかいがってがよさそう」（40代女性／東京都）、「利用する箇所の多くで、還元率がかなり高いと個人的に感じているため」（20代女性／神奈川県）、「コンビニや飲食店のタッチ決済での還元率が高くなるからです」（20代女性／青森県）といった声が集まりました。
回答者からは「年間100万円利用で10000ptもらえる制度がとてもすごいと思う。家賃や税金などを払っていれば特別に大きい買い物をしなくてもすぐに超えてしまうから」（20代女性／東京都）、「二重にポイントが貯まるので、意識していなくても貯まっていく点が良い」（40代男性／東京都）、「特定店舗での最大5%還元や、Vポイントアッププログラムなど、日常的に使いやすい環境が整っているため。ポイント還元の仕組みが分かりやすく、使い勝手が良い」（30代男性／北海道）といった声が集まりました。
2位：三井住友カード／43票三井住友カードのプロパーカードの中で最もスタンダードな位置付けのカードですが、日常的な決済での圧倒的な高還元率が大きな魅力です。特に、対象のコンビニや飲食店でスマホのタッチ決済を利用すると、Vポイントが通常のポイントを含めて最大7％のポイント還元が可能になります。このように「ポイントがザクザク貯まる」というイメージが広く認知されていたため、票が集まりました。
1位：三井住友カード ゴールド／54票三井住友カードが発行するゴールドカードは、スタンダードなカードよりも年会費は高くなりますが、その分、充実した旅行傷害保険や空港ラウンジサービスが付帯していて、ステータスがグッと向上します。確実なボーナスポイントと日常利用での高還元を両立しているのが魅力です。一般カード（NL）と同様に、対象のコンビニ・飲食店でスマホのタッチ決済を利用すると、最大7％のポイント還元が得られます。さらに、年間100万円の利用で毎年1万ポイントの継続特典がプレゼントされます。
