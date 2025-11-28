Koki,、母・工藤静香とお出掛けプライベートショット公開！ ルイ・ヴィトンのバッグを使ったコーデ
俳優・木村拓哉さんと歌手・工藤静香さんの次女でモデルのKoki,さんは11月28日、自身のInstagramを更新。工藤さんと出掛けた際の写真を公開しました。
【写真】Koki,＆工藤静香の仲良しショット
さらに1枚目では、ルイ・ヴィトンのバッグを見せ、「本当にありがとう」とフランス語でつづったKoki,さん。見えるのは上半身だけですが、2人のファッションもすてきです。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】Koki,＆工藤静香の仲良しショット
ほほ笑ましい親子ショット「お出かけ with mum」とつづり、写真を2枚載せているKoki,さん。両方とも車内で撮ったと思われる、工藤さんとの親子ショットです。特に工藤さんは歯を見せて笑っており、娘と外出できることを喜んでいるように見えます。
「ルンちゃんとの幸せ時間」自身のInstagramでプライベートショットをたびたび公開しているKoki,さん。20日には「ルンちゃんとの幸せ時間」と、愛犬と紅葉を楽しむ姿を披露していました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)