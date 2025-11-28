「シャッフルアイランド」あん、ヘアチェンジした誕生日ショット公開に反響「雰囲気変わる」「似合うの羨ましい」
【モデルプレス＝2025/11/28】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド Season6」に出演した雑誌『nuts』専属モデルのAN（あん／27） が11月27日、自身のInstagramを更新。前髪を切った誕生日ショットを公開し、話題となっている。
【写真】ABEMA恋リア出身美女「似合うの羨ましい」斬新イメチェン姿
あんは「27歳こんにちわ（※原文ママ） 今日でまたひとつ歳をとったので前髪ちょっきんしちゃいました」とつづり、長かった前髪を切り“オン眉”にした姿を披露。大きなリボンカチューシャをつけて様々な表情で撮影した写真を公開している。
この投稿に、ファンからは「オン眉似合うの羨ましい」「めちゃくちゃ可愛い」「イメチェン大成功だね」「お誕生日おめでとう」「ずっと推します」「雰囲気変わる」といったコメントが寄せられている。
「シャッフルアイランド」は、2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替え）”していかなければならない」というルールのもと、島間を“シャッフル”しながら本能のままに恋愛していくオリジナル恋愛リアリティーショー。あんは、パーソナルトレーナーの板山世界とカップル成立した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆あん、誕生日にイメチェン
◆あんの投稿に反響
