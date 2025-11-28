浜崎あゆみが28日、自身のインスタグラムを更新。今月29日開催予定の上海公演の中止を発表した。高市早苗首相の台湾有事を巡る発言に対して中国政府が反発を強める中、中国で日本のエンタメ関連のイベント中止が相次ぐなど、影響が広がっている。

浜崎はストーリーズに「上海公演に関しまして、非常に苦しいお知らせをしなければならない事をお許し下さい。私達は、これまでの公演と同じように日本と中国のクルー総勢200名で協力し合い、五日間かけて上海のステージを本日組み終えましたが、午前に急遽公演中止の要請を受けました」と発表。

「自分の知識が無い部分へ口出しするつもりはありません。ただただ、浜崎あゆみのステージの為に尽力して下さった約100名にも及ぶ中国スタッフ、日本から共に海を渡って来た同じく100名に及ぶスタッフ、ダンサー、バンドメンバーに本番を演らせてあげられなかったことが申し訳なく、そして何よりは、中国全土や日本はもとより、その他様々な国から集まってくれていたー万四千人のTAに直接会って謝罪する機会もないまま、このステージをただ解体しなければならない事が今はまだ信じられず、言葉になりません。申し訳ありません」悲痛な思いをつづり、謝罪した。

また同日、4人組ロックバンド「シド」も上海公演の当日中止を発表。「関係部門からの緊急連絡により、突発的な不可抗力の事情が生じたため」と説明し、30日に予定していた北京公演の中止も発表した。また、アニメ音楽誌「リスアニ！」も29、30日に中国・上海で開催予定だった「リスアニ！LIVE SHANGHAI 2025」を「不可抗力の事情により」中止すると発表。さらに「ラブライブ！サンシャイン！！」の渡辺曜役などで知られる声優・歌手の斉藤朱夏も、12月6日に中国・上海で開催予定だった「斉藤朱夏One man Live in Shanghai 〜青春→朱夏〜」の公演中止を発表した。

26日にはロックバンド「I Don’t Like Mondays.」が今年12月に中国の3都市で開催予定だったツアーを全公演中止すると発表。25日には歌手歌手・MINMIが今年12月後半に中国でのツアーを予定していたものの、開催延期となったことを発表。

22日にはフォークデュオ「ゆず」がアジアツアー「YUZU ASIA TOUR 2025 GET BACK」全公演中止を発表。18日には吉本興業が中国・上海で予定していた「第11回上海コメディフェスティバル」での「よしもとコメディスペシャル」4公演を中止。17日には男性11人組グループ「JO1」が、今月28日に開催を予定していた中国でのファンイベントの中止を発表している。