女優の北川景子（39）が27日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）にゲスト出演。5歳長女の自身に対する言葉や成長ぶりを明かす場面があった。

夫で歌手のDAIGOと共に、5歳長女と1歳長男を育てる北川は、事前取材で子供を叱るのかと聞かれ、「あります」と明言した。

子供が食べ物で遊んだりする時期があり、「それ何してる？何してるの？どうなってる？」と静かに問いただすこともあったという。

昨年ぐらいまでは娘は北川のことを「ママ怖い」「ママ鬼！」などと言い、「パパ優しい」とも話していたとした。

だが「女の子って成長早いじゃないですか。精神的に」と北川。ある時、長男が食べてほしくない時間におやつを食べようとした際にDAIGOが「そっか、そっかしょうがないよね。おなか空いたね、じゃあ開けようか」と甘やかしたと回顧した。

北川が「えっ？この時間に開けるの？言おうかな」と考えていると、長女が「ねえ、もう夕飯前だよ。パパがそうやって言わなきゃダメじゃない？」と注意したという。

北川は「娘が急に応戦してくれるようになって」と喜び、「去年ぐらいまではずっと私損だなって思っていたんですけど、娘がちょっと分かって味方してくれるようになって。なんか報われたなって、ちょっとうれしかったです」と目を細めた。

スタジオでタレントのいとうあさこが「ちゃんと景子ジュニアとして」と感心すると、北川は「そうなんです。育ってきました」と笑ってみせた。