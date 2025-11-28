70代の母の愚痴を聞かされるのがストレス。どう対応したら？／精神科医Tomyさん

今回のお悩み／介護

口を開けば、愚痴や不平不満ばかり。母親の話を聞くのがストレスです。

母親は76歳。会うたびに愚痴や悪口、不平不満を聞かされ、まいっています。父のこと、兄嫁のこと、近所の人のこと……。こちらが少しでも「それは違うんじゃない？」「向こうはそんなつもりじゃないと思うよ」と反論すると不機嫌に。できるだけ母の話を聞いてあげたいとは思うのですが、ネガティブな話ばかりで、聞いているこちらが疲れてしまいます。でも、あからさまに拒否するのはかわいそうな気も……。どう対応すればいいでしょうか？

（51歳・女性）

Tomyさんの回答

愚痴は「依存」。お母さんのためにも、きっぱり「いやだ」と伝えることが大切です。

お悩み回答者Tomyさん

愚痴というのは、依存性が強いんです。愚痴を吐き出すとすっきりして気持ちがいいから、また愚痴を言いたくなってしまう。聞いてくれる相手がいるかぎり、〈愚痴依存〉はどんどん進んでしまいます。だからここは心を鬼にして、お母さんがネガティブなことを言ってきたら、「この話はストップ」「愚痴や悪口なら聞かないよ」ときっぱり伝えることが大切。

面と向かってはっきり言えないなら、愚痴や悪口にはいっさい反応せず、ポジティブな話題にすぐ切り替える。あるいは、「ごめん、ちょっと今忙しいから」「用事を思い出したから」と言ってその場を離れる。「〇〇へ買い物へ行かない？」と話を切り上げて、外へ連れ出すのもいいですね。そのうちお母さんは、あなたに「言っても無駄」だと思って、愚痴を言う回数が減ってくるはずです。

「話を聞いてあげないのはかわいそう」と思う必要はいっさいありません。むしろ、いつも愚痴を聞かされているあなたのほうがかわいそうです。愚痴は、聞いている人のエネルギーを奪いますから、あなたがお母さんに抱いている感情は、ごく正常な反応です。何より、お母さんのためにもなりません。ネガティブなことばかり口にしていては、幸せを感じにくいですし、まわりの人だって離れていってしまいます。

その代わり、楽しい話題のときは、たくさん話をするようにしてあげてください。そうすればお母さんとの関係はキープできると思いますよ。

Tomyさん精神科医精神保健指定医・日本精神神経学会専門医。名古屋大学医学部卒業。医師免許取得後、名古屋大学精神科医局入局。39 万フォロワー突破のXが人気で、各メディアに多数出演。著書は『精神科医Tomyが教える 50 代を上手に生きる言葉』（ダイヤモンド社）など。