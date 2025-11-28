27日、都内で行われた没入型アート展「A Bunch of Stuff - Tokyo」の来日記者会見にジョニー・デップ（62）が登場した。

【映像】黒ハットにグレージャケット姿のジョニー・デップ

映画『パイレーツ・オブ・カリビアン／最後の海賊』のイベント以来、約8年半ぶりの来日となったジョニー・デップ。会見では絵を描くことに対して、次のように語った。

ジョニー・デップ「演じるというのは表現の一つの形で、音楽も絵を描くことも何かを作ることも同じ。自分にとって必要不可欠なもの。無かったら脳が爆発してしまうかも」

同席した共同プロデューサーは「映画スターが片手間にやっているのではないか」という声があることに対して、ジョニー・デップの手を取り、青いペンキがついているところを見せ、“今日もホテルの部屋でキャンバスに絵を描いた後にやってきた”と、そうではないことをアピール。それに対して、ジョークを交えて次のようにコメントした。

ジョニー・デップ「ちゃんとシャワーは浴びてきてきれいなので心配はいらない。ここだけが取れなかった」

個展は11月28日から来年5月6日まで開催される。（『ABEMA Morning』より）