¡Úµð¿Í¡Û¥ª¥³¥¨ÎÜ°Î¤ÎÅÅ·âÂàÃÄ¤òÈ¯É½¡¡¥ª¥³¥¨¡Ö³¤³°Ìîµå¤ò´Þ¤á¤¿Â¾¥Á¡¼¥à¤Ø¤ÎÄ©Àï¡×
¡¡µð¿Í¤Ï£²£¸Æü¡¢¥ª¥³¥¨ÎÜ°Î³°Ìî¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤ò¼«Í³·ÀÌó¤Ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Ï·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÍèµ¨°Ê¹ß¤Î³èÌö¤Î¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢¥ª¥³¥¨Áª¼ê¤âÅöµåÃÄ¤â¤È¤â¤Ë¡¢¥ª¥³¥¨Áª¼ê¤¬³¤³°¤ÎÌîµå¥ê¡¼¥°¤Ê¤ÉÂ¾µåÃÄ¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀß¤±¤¿¤Û¤¦¤¬ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤È¤Î·ëÏÀ¤ËÃ£¤·¡¢ÁÐÊý¹ç°Õ¤Î¾å¤Ç£±£±·îËö¤ËÄó½Ð¤¹¤ëÁ´ÊÝÎ±¼ÔÁª¼êÌ¾Êí¤Ë·ÇºÜ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤È¤·¡¢¥ª¥³¥¨Áª¼ê¤ò¼«Í³·ÀÌóÁª¼ê¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥³¥¨¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤«¤éµåÃÄ¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë³¤³°Ìîµå´Þ¤á¤¿Â¾¥Á¡¼¥à¤Ø¤ÎÄ©Àï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Öº£¸å¡¢À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡£²£°£²£²Ç¯¥ª¥Õ¤Î¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç³ÚÅ·¤«¤éµð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¥ª¥³¥¨¤Ïº£µ¨£¶£±»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£ÂÇÎ¨£²³ä£´Ê¬£¶ÎÒ¡¢£°ËÜÎÝÂÇ¡¢£µÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¡£