西武・松原聖弥外野手（３０）が現役引退を発表した。カメラマンの私が初めて彼を撮影したのは、２０１７年の入寮取材。こちらのリクエストに無邪気な笑顔で応える姿が印象的で、「この選手はきっと周囲の空気を明るくする」と感じたのを覚えている。

その印象は、キャリアを重ねても変わらなかった。西武に移籍したあとも、球場で会うたびに目を見て「お疲れ様です！」と声をかけてくれた。大げさなものではないが、こちらの緊張をも和らげる自然体の笑顔だった。ベンチからの声や表情も素直で、レンズ越しに“余白のある写真”を撮らせてくれる選手だった。

イースタンで古巣の巨人と対戦すれば、巨人ナインの輪に入って、肩をたたき合いながら談笑する姿をよく見かけた。囲まれるように会話が弾む光景は、仲間から愛されていた証拠だろう。現場でも、彼のことも気にかける声は多かった。

そんな松原が、これからはジャイアンツアカデミーのコーチとして子どもたちの前に立つ。選手として培った経験に加えて、彼の持つ“人の背中をそっと押せる人柄”は、育成の現場でも確かな力になるはずだ。少年少女にとって、「この人のそばにいたい」と思える大人の存在は、技術以上の学びを与える。松原はそのタイプの人間だ。

静かに第二の人生へ歩き出す松原のキャリアが、これからも実りあるものになることを願っている。（記者コラム・宮崎 亮太）