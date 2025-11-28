元コメディアンの世志凡太（せし・ぼんた、本名・市橋健司＝いちはし・けんじ）さんが１８日午前９時１１分、老衰のため茨城・取手市の自宅で死去したことが２８日、分かった。９１歳だった。

世志さんは１８歳から駐留軍キャンプ回りのバンドでアルバイト。ジャズバンド「原信夫とシャープス・アンド・フラッツ」のベース奏者として芸能活動を本格始動した。芸名は世界的トランペッターのルイ・アームストロングがヒットさせた楽曲「セ・シ・ボン」から。フランス語で「これはとても良い」という意味だ。江利チエミさんにすすめられ、コメディアンに転身してからも作詞・作曲など音楽の才能を発揮した。

女剣劇の浅香光代さんのパートナーとして知られる。１９９４年には東京・丸の内の東京會舘で結婚披露宴を挙げて「合わせて１１９歳カップル」として注目された。３０年来の友人から結婚に至ったが、「入籍の予定はない」としていた。

実業家としても活躍し、芸能プロダクション「市橋プロモーション」、不動産会社「ジャクソンホーム」を経営。「学園天国」などのヒット曲で知られる沖縄出身の５人きょうだいグループ「フィンガー５」を売り出し、歌手の田端義夫さんのマネジャーも務めた。不動産業では大手商社と取引を行い、年商１５億円と報じられたこともあった。

９０年代、ミッチーこと浅香さんが野村克也氏の妻でサッチーこと沙知代さんの「サッチー・ミッチー騒動」がワイドショーをにぎわせた。デヴィ夫人、細木数子さんも参戦して熟女バトル戦国時代の様相を呈した頃に、世志さんは「浅香もわたしも（サッチーの言動は）人の道にはずれているのでは、と申し上げているだけ。それがあの人のキャラクターだから、と言う人がいるなら、人間の本質の問題になってしまう」などとコメントしていた。

長くプロデューサー業をしていたが、０２年に東京・銀座の博品館劇場で３５年ぶりの舞台「芸能界のシーラカンス、世志凡太、復活大公演」を開催。取材に応じて「僕らのようなものが、笑いと音楽で日本の若者を盛り上げてやりたい」と話していた。その前年には「心に残る昔ばなし」というＣＤを発売し、芸能活動を再開していた。

２０年１２月に浅香さんが死去。世志さんは通夜で「頑張ったね。素晴らしいね、あなたはね。素晴らしい大女優だよって大きい声で言ってあげたい」と最愛の人をしのび、涙ながらに天国に向かって「よっ！ 浅香！」と声をかけていた。