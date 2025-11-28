兵庫県丹波市の林時彦市長が、このほど、ラジオ関西の生放送に出演し、地域の魅力や地域活性化への取り組みなどについて語った。

兵庫・丹波市の魅力や市政について語る林時彦市長（ラジオ関西スタジオにて）

丹波市は兵庫県の中央東部に位置し、北東部は京都府と接するまち。市の西部には日本の標準時を示す子午線（東経135度）が通る。阪神間から約1時間半から2時間の距離にあり、山々に囲まれ自然豊かな地域。

市内氷上町の『水分かれ（みわかれ）』と呼ばれる場所には、瀬戸内海に流れる加古川と日本海へ流れる由良川の源流がある。日本列島を縦断する中央分水界の中で一番標高が低く、その高さはわずか95メートル。

丹波市氷上町にある日本一低い中央分水界「石生の水分かれ（いそうのみわかれ）」（画像提供：丹波市）

氷上回廊水分かれフィールドミュージアムでは、この地域特有の自然や歴史、文化を学ぶことができる（画像提供：丹波市）

この特徴的な地形が豊富な作物を育んでおり、米や黒大豆、大納言小豆、栗、山の芋など、特に秋に旬を迎える食材の宝庫。林市長は「朝夕の寒暖差があり、丹波霧と呼ばれる霧が発生しやすい。それが農作物を美味しくしている」と話した。

「丹波黒大豆」は大粒で質が良く、正月のおせち料理にも重宝される。熟成前の枝豆の人気も高い（画像提供：丹波市）

丹波地方でとれる「丹波大納言小豆」表皮が薄く大粒で、美しい光沢と甘さが特徴（画像提供：丹波市）

丹波地域の秋の味覚「丹波栗」（画像提供：丹波市）

丹波市内にある白亜紀前期（1億1000万年前）の地層からは、恐竜や爬虫類の化石が数多く発掘されている。特に、2006年に肋骨などの化石が発見され、その後の本格的な調査によって新属新種とわかった大型草食恐竜の化石は『丹波竜』と名付けられ、大きな話題に。それらの情報発信施設・丹波竜化石工房が『たんば恐竜博物館』として2025年7月にリニューアルオープンした。丹波竜の全身骨格や世界最小の恐竜類の卵の化石などが展示されていて「予想より大勢の人が訪れている」という。

2025年7月にリニューアルオープンした「たんば恐竜博物館」約15メートルの丹波竜の全身骨格が展示されている（画像提供：丹波市）

恐竜の進化を見ることができる「たんば恐竜博物館」竜脚類、獣脚類、角竜類などの全身骨格や頭部が展示されており、特に角竜類の進化は全国でも珍しい展示（画像提供：丹波市）

博物館周辺では、11月30日に『丹波竜フェスタ』を開催する。国内外の古生物研究者らによる講演会や、化石発掘体験、丹波食材を使ったグルメなどを楽しめる。化石が発掘された日本各地の自治体と連携した『にっぽん恐竜協議会』のブースもあり、特産品などの販売も予定されている。

丹波竜フェスタ2025のチラシ・表（画像提供：丹波市）

丹波竜フェスタ2025のチラシ・裏（画像提供：丹波市）

丹波市でも、他の地方と同様に人口減少の課題を抱える。林市長は「進学で市外に出ても、帰って来られるまちづくりをしたい」とした上で、就農支援にも力を入れていると紹介。「（最先端の有機農業と農業経営を学べる）“農（みのり）の学校”という取り組みを続けていて、全国から学びに来ている。指導している地元の農家と卒業生とのつながりもあり、就農後も教わりながら頑張ってくれている」と胸を張った。

人口減少に対する施策など、市の政策について語る、丹波市・林市長＝左（ラジオ関西スタジオにて）

林市長は、山を駆け抜けるスポーツ・トレイルランニングにも注目しているという。100マイル超（約170キロ）を走る『TAMBA100アドベンチャートレイル』の大会が市内で毎年行われていて、「三日三晩、寝ないで走る過酷な競技。丹波市は（面積の）80パーセントが山で、トレイルランにはうってつけの地域」と、新しいスポーツでの地域活性化に意欲を示した。

過去の「TAMBA100アドベンチャートレイル」ゴール付近の様子（画像提供：丹波市）

トレイルランニングは山の中を走る過酷なスポーツ（画像提供：丹波市）

最後に林市長は「コスモスが咲き、紅葉が綺麗な季節。丹波市で古き良き日本（の風景）を味わってもらいたい」と、来訪を呼びかけ、しめくくった。



※ラジオ関西『三上公也の朝は恋人』2025年11月19日放送回より