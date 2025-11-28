LE SSERAFIM来日公演

韓国の5人組ガールズグループ・LE SSERAFIM（ル・セラフィム）が今月18日と19日に東京ドームで開催した来日公演には計8万人の観客が詰めかけ成功裏に終えた。「2025 LE SSERAFIM TOUR ’EASY CRAZY HOT’ENCORE IN TOKYO DOME」と題した今回の公演。メンバーのKIM CHAEWON（キム・チェウォン）、HONG EUNCHAE（ホン・ウンチェ）、HUH YUNJIN（ホ・ユンジン）、KAZUHA（中村一葉）、SAKURA（宮脇咲良）は、赤いレーザー光線が交錯するド派手なステージを展開しファンの大歓声を浴びた。

宮脇咲良

5人の中でも特別注目されていたのは、グループ最年長の宮脇だ。現在27歳で年明け3月には28歳を迎える。K−POPに詳しい音楽ライターがこう振り返る。

「HKT48出身のベテラン宮脇はさすがにステージングに慣れていて、『東京ドームにルセラフィムがやってきました！』と会場を煽るのもうまかったですね。その一方でアンコールのあいさつでは、東京ドームのステージに立つのは11年ぶりであることを明かし、『14年間アイドルをしてきてたくさん夢をかなえられて、代わりにたくさんのことをあきらめました。たくさんの人に出会い、たくさんの人との別れも経験しました。あの日々を乗り越えた先にこの景色が待っているのなら、生まれ変わってもアイドルの道をまた選びます！』と涙ながらに語っていました。もちろん本心でしょうが、晴れの大舞台を涙で締めくくって観客を感動させる姿はまさに“宮脇プロ”ならでは」

今回の東京ドーム公演は、宮脇が10代から築いてきたキャリアの新たな頂点でもある。7年前、韓国のオーディション番組「PRODUCE 48」のオーディションに参加した宮脇は、指導を担当したコーチから「歌もダンスもできないのか！」と痛烈にダメ出しされ、悔し涙が止まらなかった。

しかし、持ち前の頑張りでデビュー組に選ばれ、2018年に韓国人9人と日本人3人で結成された12人組ガールグループ・IZ*ONE（アイズワン）のメンバーとしてグローバルデビュー。そして22年にはK−POPグループ・LE SSERAFIM として3度目のデビューを経験した。その宮脇も契約が終了する29年には30代に突入する。

稀有なキャリア

「“3段階の進化”を経験した稀有なアイドルとしてのキャリアは、韓国式トレーニングと日本式アイドル文化の両方を体得したハイブリッド型スターとしての強みを示しています。ただ、年明けに28歳、LE SSERAFIMの契約終了時には30代に突入している宮脇が、契約を更新してLE SSERAFIMを続けるかは微妙です。K−POPアイドルは激しいパフォーマンスが売りで、体力と精神力、その両方が必要となるからです」（前出の音楽ライター）

ただ、宮脇が属するLE SSERAFIMの場合、単なる「若さ」や「瞬発力」ではなく表現の精緻さ、ステージ上の統率力、感情表現の幅の大きさが評価される傾向がある。

「宮脇はグループ随一の“視線コントロール”と“表情演技”を持つメンバーで、年齢とともに価値が上がるタイプのステージング能力を持っています。また、K−POPガールズグループを見渡しても、年齢は必ずしも不利ではありません。BoA、少女時代のテヨンらは30代になってから表現力がピークを迎えており、宮脇もその流れに乗れるでしょう。宮脇自身、東京ドーム公演で『生まれ変わってもアイドルの道をまた選びます！』と決意を表明していました」（大手芸能プロダクション関係者）

宮脇の活動はすでに“アイドル”にとどまらない。宮脇はキャリアの3段階すべてを自分の意志で脱皮・刷新している点でアイドルとして極めて例外的という。

「30歳代はむしろ成熟した美しさや語る力を伴った新たなフェーズを迎える時期となり、宮脇のブランド価値は安定、深化しやすい。何よりも宮脇には三層構造のファンがついています。HKT48時代の日本の30〜40代のコアファン、IZ*ONE期に増えた韓国・東南アジアのZ世代のファン、LE SSERAFIMで獲得したグローバル10〜20代のファン。このようにファン層の年齢分布が広く地域も複数にまたがっているため、特定市場のトレンド変動に左右されにくいのです。これはキャリアの寿命が長いアーティストの典型的特徴といえます」（広告代理店関係者）。

もはや“賞味期限”を超えた無敵のアイドルになったのかも。

デイリー新潮編集部