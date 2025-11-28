都心のマンション価格上昇が止まらない。不動産経済研究所発表の2025年10月度東京23区新築分譲マンションの平均価格は、1億5313万円で対前年同月比18.3％の上昇となった。東京メトロ千代田線「乃木坂」駅に直結する希少立地の「Brillia Tower 乃木坂」の第1期販売は20戸が即日完売し、平均価格は6億円を超えた。こうした超高額物件が価格上昇を牽引したとみられるが、要因はほかにもあるという――。不動産コンサルタント・岡本郁雄氏のレポートをお届けする。

【写真を見る】超高額にもかかわらず1期販売が「即日完売」となった乃木坂の高級タワマン

不動産高騰と「ホテル」の関係

中古マンションの売れ行きも好調だ。東日本不動産流通機構発表の2025年10月度のマーケットウォッチによれば、首都圏の中古マンション成約件数は4222件で、前年同月比36.5％の増加。成約価格は、5325万円で前年同月比12.4％上昇した。

青山と六本木の中間に位置する乃木坂エリア

好調が際立つのが都心エリアで、都心3区（千代田区、中央区、港区）の2025年10月度の成約件数は、前年同月比62.8％増加の298件。成約の平米単価は前年同月比で19.7％上昇しており、成約平均価格は1億3546万円となった。

「マンションレビュー」を運営する株式会社ワンノブアカインド発表の2025年9月全国中古マンション相場推移によれば、エリア単位の対前年価格上昇率トップは、「都心5区エリア（千代田区・中央区・港区・新宿区・渋谷区）」の＋38.5％。3年前比較が＋96.9％、5年前比較が118.9％、10年前比較が156.3％なので直近の3年間で急激に都心のマンション価格が上昇したことになる。

都心の中古マンション価格を押し上げたのは、新築マンション価格の上昇だ。「Brillia Tower 乃木坂」だけでなく「ブランズタワー大崎」、「シティタワー東京田町」など2025年に販売が始まったJR山手線徒歩圏のタワーマンションは、坪単価1000万円超の物件が目立つ。20年前の相場の約3倍だ。坪単価1000万円なら20坪の広さでも2億円。中古マンションに注目が集まるのも当然だろう。

「山手線の内側の人気エリアでは、坪1000万円以下では新築マンションが買えなくなる」ことは、不動産業界では予測されたことだった。建築費上昇に加え、用地価格の上昇によって、原価ベースではかつてのような価格で新築マンションを分譲することは不可能になっていたからだ。

2018年秋、筆者が都心マンション分譲のこれからの動向に気づく出来事があった。翌朝に大事なアポイントがある中、首都圏に台風が接近。鉄道の遅延リスクを踏まえホテルを予約したのだが、都心のビジネスホテルの多くが満室。予約が取れた秋葉原のホテルの宿泊料からイメージできる収益額が賃貸マンションよりもはるかに高かったのだ。

ワンルームの半分程度の広さで、1泊1万2000円程度。30日フル稼働で換算すると36万円。ワンルームと同じ倍の広さなら72万円。秋葉原駅徒歩圏のワンルームマンションの相場は今でも13万円程度なので、オペレーションコストを考えても収益性だけで比較するとホテルが遥かに有利だ。現に、御徒町駅や上野駅、浅草駅などがある台東区では、2020年の東京五輪を見越してホテルの建設ラッシュがあり、その動きは今も続いている。

ただし、どこでもホテルが建てられるというわけではない。建設可能な用途地域である必要があり、駅から離れた立地などホテルに適さない場所もある。用途地域では、商業地域、近隣商業地域、準工業地域、準住居地域などが一定規模のホテルを建てられる地域だ。例えば、ホテルの開業が目立つ台東区では、区全体の3分の2以上が商業地域に指定されている。インバウンド旅行客に人気のある浅草・上野といった観光地もあり、ホテルが多く建てられる需要もある。

かつて存在した訪日への「3つの壁」

2024年3月に日鉄興和不動産が滞在型のレジデンシャルホテル「&Here TOKYO UENO」145室を上野の不忍池近くに開業したが、予約状況は好調で宿泊客の9割は外国人だという。2025年11月に政府観光局から発表された2025年10月の訪日外客数は389万6300人で、前年同月比では17.6%増。前年の331万2193人を58万人以上上回り、同月過去最高を更新。1〜10月までの訪日外客数は、3554万7200人で対前年同期比17.7％増加。2025年の訪日外客数4000万人も視野に入ってきている。

観光立国推進基本計画（第4次）において、2030年までに6000万人を上回ることを目指しているが、2003年の訪日外客数はわずか521万人だった。2003年は、訪日外客数を増やし、日本の観光消費を促進するための官民連携のキャンペーンである「ビジット・ジャパン事業」が始まった年。訪日客向けのプロモーションなどの予算を確保し、観光需要を喚起。2010年には、羽田空港を再国際化し都市へのアクセス性も高めた。2013年には、訪日外国客数が1000万人を突破し2016年には、2400万人超えた。

外国客数が年間1億人を超えるフランスや8000万人を超えるスペインなど世界と比較すると日本の訪日外客数はまだ少ない。しかし、上位2か国の入国ルートの多くが陸路であるのに対し、海に囲まれた日本は、海路か空路しかなくそのことを思えば政策効果は十分に発揮されている。また、LCCとよばれる格安航空会社が普及したことも訪日外客数の増加に大きく寄与している。

外国から日本に来るのに際して、かつては海の壁のほかに「2つの壁」があった。1つ目は、日本語という言葉の壁。これは、電車などの標識の外国語対応に加え、スマートフォンで簡単に地図検索や翻訳ができるようになり壁は小さくなった。外国人に人気の大阪の商店街を歩くと、聞こえてくるアナウンスは、外国語の方が多い。

もう1つが円の壁だ。総合的な為替レートの変動をみるための指標である名目実効為替レート指数は、2011年頃をピークにアベノミクスが始まった2012年以降に大きく下落。ドルだけでなく、元やニュー台湾ドル、シンガポールドルなどアジア主要国の通貨に対しても大きく下落している。

海の壁、言葉の壁、円の壁が小さくなった今、インバウンド需要は活況だ。筆者は、今年の秋に兵庫県の城崎温泉を訪ねたが浴衣姿で歩いている半数程度は、外国人だった。大阪国税局が発表した関西2府4県の2025年1月1日の路線価における上昇率トップは、兵庫県豊岡市のJR城崎温泉駅前の24.2%。インバウンド需要の拡大は、地価にも影響している。

富裕層にとっては円安下の「資産防衛」の側面も

円安の効果は、外国人のマンション需要という点でも表れている。東京都の統計データによれば、東京23区における外国人人口は、2020年1月1日時点の48万5967人から2020年7年1月1日時点の60万5506人へと24.5％増加。文京区は約36％増、中央区は約48％増と都心部の外国人居住の増加が顕著になっている。中華圏のファミリー層は、教育に対する意識が高く文京区や新しい街づくりが進む東京湾岸エリアの人気が高い。共用施設の充実した大規模マンションやタワーマンションを好む傾向もある。

東京駅周辺や高輪ゲートウェイ駅周辺など東京都心・臨海地域では、高輪ゲートシティの開業など大規模な再開発が進む。東京都は、アジア地域の業務統括拠点や研究開発拠点の集積を目指し、新たな外国企業を誘致するアジアヘッドクォーター特区を設けるなど外国企業の東京進出に力を入れている。渋谷、新宿、池袋を含んだ東京都心・臨海地域は、この特区に指定されている。また、「世界で一番ビジネスがしやすい環境」を創出することを目的に2013年に法制定された国家戦略特区制度も都心の再開発を後押しする。

都心のマンション価格の高騰は、インバウンド需要の拡大、デフレからの脱却を図るアベノミクスによる金融緩和による円安、アジアヘッドクォーター特区や国家戦略特区などによるグローバル企業の誘致の成果であり、政策効果実現の結果ともいえるだろう。福岡や大阪などインバウンド需要が大きな都市のマンション価格も大きく上昇しているが、似たような要因と思われる。近年は、ビジネスホテルよりも広く収益性が期待できるアパートメントホテルの開業も目立ってきている。

マンション分譲事業を展開する野村不動産は、2025年10月に全客室新宿御苑ビューの「ノーガホテル新宿御苑 東京（仮称）」を着工した。マンションにもふさわしい立地でホテルとの用地取得競争は、今後も続きそうだ。

好調な都心マンション市場だが不安点もある。まず挙げられるのが金利の上昇だ。直近でも10年物日本国債の金利が1.8％を上回り30年物日本国債の金利は、3.3％超とこの1年で大きく上昇している。低金利がマンション市場を支えていただけに、政策金利が引き上げられれば売れ行きに影響するかもしれない。また、何らかの事情で外国人投資家などのインバウンド需要が落ち込めば、販売に影響が出てくるだろう。一部の中古タワーマンションの中には、売れ行きが鈍化し流通在庫が増えている物件もある。

通貨安に見舞われた国の多くは、住宅価格が上昇している。円安に歯止めが掛かっていないなかでの都心のマンション購入は、潤沢なキャッシュを持つ富裕層にとっての資産防衛の側面もあるのだろう。とはいえ、過大な借り入れによるマンション購入は、金利上昇リスクがある。価格が上昇を続ける都心のマンションだが資産ポートフォリオや支払い能力を踏まえてよく検討すべきだろう。

岡本郁雄（おかもと・いくお）

不動産コンサルタント及びFPとして、講演、執筆など幅広く活躍中。TV・雑誌など様々なメディアに出演、WEBメディア「街とマンションのトレンド情報局」も運営している。30年以上、不動産領域の仕事に関わり首都圏中心に延べ3000件以上のマンション・戸建てを見学するなど不動産市場に詳しい。岡山県倉敷市生まれ、神戸大学工学部卒。

デイリー新潮編集部