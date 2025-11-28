メインシナリオ・・・調整安場面、155.65付近が最初の関門。20日に157.89まで上昇したが、158円台乗せに失敗すると、その後は上値を切り下げている。現状、直近の上昇に対する調整安場面とみる。売りが先行すれば、26日の安値155.65付近がポイントになる。安値更新となれば、21日線がある155.21や節目の155.00が意識される。154円台に沈むと、一目均衡表の基準線がある154.72や節目の154.00を目指そう。



サブシナリオ・・・買いが先行すれば、157円台回復が最初の関門。これに成功すれば、11月20日の高値157.89が視野に入る。高値更新となれば、158.00の攻防になる。158円台に乗せると、1月14日の高値158.20や1月10日に付けた年初来高値158.87がターゲットになる。



