ヤクルト・山田哲人内野手（３３）が２８日、東京都内で契約更改交渉に臨み、現状維持の５億円でサインした。今季が２０２１年から結んでいる７年契約の５年目で来季が６年目となる。（金額は推定）

「今年だけじゃなくこの２、３年すごい悔しい思いをしてる。残念な結果だったかなと思います」と猛省した。

プロ１５年目の今季は、負傷離脱もあり１０８試合の出場で打率・２３１、１２本塁打、３７打点。７月３０日・ＤｅＮＡ戦（横浜スタジアム）では、６号ソロを放ち並んでいた池山隆寛（現１軍監督）の記録を抜いて通算３０５本塁打とし、球団歴代単独トップに浮上。今季までに通算３１１本塁打として球団記録を更新している。

村上が、ポスティングシステムでのメジャー挑戦を目指すため大きな穴があく中、打線のキーマンとしても大きな期待を寄せられている。「大きな穴になってしまう。ムネ（村上）以上の活躍をする選手っていうのはいない。そこはみんなで協力しながらだとは思います」と語った。

来季から指揮を執る池山新監督は、入団当初から打撃コーチとして指導を受け、足を上げる打撃を完成させるきっかけを与えてくれた恩師だ。山田は「勝利することで恩返しができたらなと思ってます」と誓った。