婚活サバイバル番組「バチェロレッテ・ジャパン」シーズン1でバチェロレッテ役を務めたモデルの福田萌子（38）が28日、インスタグラムのストーリーズを更新。血の繫がっていない弟との関係について言及した。

シングルマザーとして1児を育てる福田は、自身の弟や親友らとともに我が子の七五三を祝った“家族写真”をアップし、「血縁関係は、私たちの人生に影響を与える大切な繋がりのひとつですが 血の繋がりだけでは決まらないと私は思っています。大切に想い合い、支え合いたいと思える存在がいるなら その関係は間違いなく『家族』なのかなと」と自身の考える“家族のかたち”について述べる中で、「この際なのでついでにお話しさせていただくと 弟とは血が繋がっていないけれど私達の感情は兄弟で、家族です」と切り出した。

「ごっこだとか男女の関係なのではないかとかよく色々言われるのですが、説明するのも大変で稀な関係だと分かっているので理解してもらおうとは思ってもいませんが 一言でいうと、一緒に生きてきました。兄弟として仲のいい方だと思いますが、それ以上でもそれ以下でもありません」と説明。これまでに「弟と一緒になれば良いじゃん!」「子どもが欲しいなら弟のDNAもらったら良いじゃん!」などと言われることもあったといい、「考えてみて下さい。フィジカルな行為をしなかったとしても実の父親の遺伝子を身体の中に入れることを、想像しただけで気持ちが悪いですよね」と問いかけ、「同じように嫌悪感なのです。それとは全く違う、大切な存在です」と強調した。

一方、「ただ、そう言えば。弟が10代のときに足の手術をした時に、法的に家族ではなかったからすごくもどかしかったり、周りの目や対応に困った経験があります。手術中も入院中も病室にいるのは私。でも緊急時に何かを決定をする事はできない」と血縁関係がないことの“デメリット”も記した上で、「家族のカタチはそれぞれ。私達"家族"は、とても幸せです」とつづった。

福田は23年1月に第1子出産を報告。同年9月には、パートナーだったマウンテンバイク選手の井手川直樹との事実婚を解消したことを報告した。