本格的なベルトの正体とは…

ボクシングのWBC世界バンタム級王者・井上拓真（大橋）にサプライズの祝福が贈られていた。粋なプレゼントをしたのは兄で世界スーパーバンタム級4団体統一王者の尚弥。拓真も驚いていた。

尚弥から贈られたのは、祝勝ケーキ。特製サムライベルトと通常WBCベルトが精巧に再現されている。プレートには「拓真チャンピオンおかえり」の文字。試合後に井上一家がベルトを肩にかけて歓喜する写真を添えられている。

ケーキを制作した神奈川県厚木市旭町にある洋菓子店「TreeOven（ツリーオーブン）」公式Xが27日、実際の画像を公開。文面では「井上拓真選手へ、祝勝ケーキをお作りさせていただきました」「兄・井上尚弥選手から拓真選手へ…大切な日のケーキをツリーオーブンにご依頼いただき、本当に光栄です」と尚弥からの贈り物だったと紹介した。

「『強さ』だけじゃなく優しさ・思いやり・支え合いそんな家族愛がずっと流れているのを感じます」と締められた投稿に、拓真本人も反応。「ありがとうございます！ サプライズケーキびっくりしました」と思わぬプレゼントだったと明かしていた。

拓真は24日、那須川天心（帝拳）との約13か月ぶり再起戦で王座に返り咲き。その裏には家族の支えもあった。



（THE ANSWER編集部）