¸µË½ÎÏÃÄ¤äÌî½É¼Ô¤ò»Ù¤¨¤ëËÒ»Õ¡¢¿©Æ»¤¬¤ó¸«¤Ä¤«¤ê¡Ä¡ÈÀ¼¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤¯¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡É¡¡¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÊüÁ÷
¡¡´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ë¤Ï¤¤ç¤¦28Æü¿¼Ìë1»þ15Ê¬¤«¤é¡¢´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¤Ç¡Ø¥¶¡¦¥É¥¥å¥á¥ó¥È ²Î¤¤¤¿¤¤¤ó¤ä¡ÁÀ¾À®¡¦¥á¥À¥Ç¤Î²ÈÂ²¤È¤È¤â¤Ë¡Á¡Ù¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛÀ¾ÅÄËÒ»Õ¤È½Ð²ñ¤¤¡Ä¿´¶¤¬ÊÑ²½¤·¤¿¸µË½ÎÏÃÄ°÷
¡¡Ìî½É¼Ô¤¬Â¿¤¯Êë¤é¤¹Âçºå»ÔÀ¾À®¶è¤Ë¡¢¤Ò¤È¤¤ï°ÛºÌ¤òÊü¤Ä¡È¥á¥À¥Ç¶µ²ñ¡É¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¤¢¤ó¤¿¤¿¤ÁÀÎ¡¢²¿¤·¤Æ¤¿¤ó¤ä¡£Ï©¾å¤Ç¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¥´¥ß¤È°ì½ï¤¸¤ã¡×ÍÆ¼Ï¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¿®ÅÌ¤¿¤Á¤ËÀâ¶µ¤¹¤ë¡¢ËÒ»Õ¤ÎÀ¾ÅÄ¹¥»Ò¤µ¤ó¡Ê75¡Ë¤Ï¡¢¸µ¾®³Ø¹»¤Î¶µ»Õ¡£Ìî½É¼Ô¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡Ö¤Ï¤°¤ì¼Ô¤¿¤Á¤Ë´õË¾¤ò¡×¤È¡¢60ºÐ¤ÇËÒ»Õ¤ËÅ¾¿È¤·¡Ö¥á¥À¥Ç¶µ²ñ¡×¤òÀßÎ©¤·¤¿¡£
¡¡¿®ÅÌ¤Ï¸µÈÈºá¼Ô¤äÌî½É¼Ô¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÂçÈ¾¤¬¼Â¤Î²ÈÂ²¤ÈÀä±ï¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¿Í¡¹¤À¡£Èà¤é¤Ï¿ÆÂå¤ï¤ê¤ÎÀ¾ÅÄËÒ»Õ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢Æ±¤¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¸ß¤¤¤ËÀ¤ÏÃ¤ò¾Æ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥á¥À¥Ç¤Î²ÈÂ²¡×¤È¤·¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¿®ÅÌ¤¿¤Á¤ÎÃæ¿´¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë°ÂÇÜÀ¯Æ»¤µ¤ó¤Ï¡¢¸µË½ÎÏÃÄ°÷¡£Êì¿Æ¤ÎºÆº§¤ËÈ¿È¯¤·¤ÆÃæ³ØÀ¸¤Ç²È¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢ÁÈÆ±»Î¤Î¹³Áè¤Ç¡¢»¦¿Íºá¤ÇÉþÌò¤·¤¿²áµî¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡½Ð½ê¸å¡¢¸ø±à¤Ç¶öÁ³¼ª¤Ë¤·¤¿À¾ÅÄËÒ»Õ¤ÎÇ®¤¤Àâ¶µ¤Ë¡¢»×¤ï¤ºÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¤È¤¤¤¦°ÂÇÜ¤µ¤ó¡£°ÊÍè¡¢À¾ÅÄËÒ»Õ¤ò¡Ö°¹¡Ê¤Í¤¨¡Ë¡×¤ÈÊé¤¤¡¢¶µ²ñ¤ÇÀ¸¤Ä¾¤¹¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£°ÂÇÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢À¾ÅÄËÒ»Õ¤ËÍ¡¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¤¦¤Á¡¢Ãæ³Ø2Ç¯¤Ç²È¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Áþ¤·¤ß¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿Êì¿Æ¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ²½¤¬¡£¡Ö¡È¤ª¤Õ¤¯¤í¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¡É¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡°ÂÇÜ¤µ¤ó¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢ÉÂ¤òÊú¤¨¤ë¿®ÅÌ¤¿¤Á¤òÉÂ±¡¤ØÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¼¸Ó£·ãÎå¤·¤¿¤ê¤È¸¥¿ÈÅª¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¿À¾ÅÄËÒ»Õ¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤òÉÂËâ¤¬½±¤¦¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤Î¿©Æ»¤¬¤ó¤À¤Ã¤¿¡£¤¬¤ó¤ÏÀ¼ÂÓ¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ê¡¢¼ê½Ñ¤ò¤¹¤ì¤Ð¡ÖËÒ»Õ¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¿¤Ç¤¢¤ëÀ¼¤ò¼º¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀë¹ð¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡»¾Èþ²Î¤ä±é²Î¤ò¸ò¤¨¤¿¡¢Á´¿ÈÁ´Îî¤ÎÀâ¶µ¤Ç¿®ÅÌ¤¿¤Á¤ò¤Ï¤²¤Þ¤·¡¢Æ³¤¤¤Æ¤¤¿À¾ÅÄËÒ»Õ¡£¡ÖÀ¼¤¬¤¤¤ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÀ¼¤¬¤¤¤ë¡×¡£²ÈÂ²¤ÈÀä±ï¤·¡¢¼Ò²ñ¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤·¤¿¡È·ì¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤²ÈÂ²¡á¥á¥À¥Ç¶µ²ñ¤Î¿®ÅÌ¤¿¤Á¡É¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¡ÈÀ¼¡É¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤¯¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¡¢ÈáÄË¤Ê»×¤¤¤òÁÊ¤¨¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿®ÅÌ¤¿¤Á¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿À¾ÅÄËÒ»Õ¤¬½é¤á¤Æ¸«¤»¤¿¼å¤µ¡£¶µ²ñÂ¸Â³¤Î´íµ¡¤Ë¡¢Èà½÷¤ò»Ù¤¨¤è¤¦¤È¡¢¡È·ì¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤²ÈÂ²¡á¥á¥À¥Ç¶µ²ñ¤Î¿®ÅÌ¤¿¤Á¡É¤È¡¢Î¥¤ì¤ÆÊë¤é¤¹À¾ÅÄËÒ»Õ¤ÎÂ©»Ò¤¿¤Á¡¢2¤Ä¤Î¡È²ÈÂ²¡É¤¬Æ°¤½Ð¤¹¡£
¡¡¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤Æ2¿Í¤ÎÂ©»Ò¤ò°é¤Æ¤¢¤²¤¿À¾ÅÄËÒ»Õ¤À¤¬¡¢ËÒ»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡È¥á¥À¥Ç¤Î²ÈÂ²¡É¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÊì¿Æ¤ÎÆþ±¡¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Â©»Ò¤¬Ê£»¨¤ÊËÜ¿´¤òÌÀ¤«¤¹¡£À¾ÅÄËÒ»Õ¤Ï¡ÈÀ¼¡É¤È¡ÈÌ¿¡É¤Î¤É¤Á¤é¤òÁª¤Ö¤Î¤«¡£¤½¤·¤ÆÈà½÷¤¬»×¤¤ÉÁ¤¯¡È²ÈÂ²¤Î¤¢¤êÊý¡É¤È¤Ï¡£Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¸½Âå¼Ò²ñ¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê²ÈÂ²¤Î·Á¤òÌä¤¤¤«¤±¤ë¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¢£¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¥à¥éÎÐ»Ò
VTR¤òÇÒ¸«¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¡ÖÇ¤¶¢¤ÎÀ¤³¦¤À¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£À¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡È½÷ÁÈÄ¹¡É¡£Èà½÷¼«¿È¤¬¡¢¿®ÅÌ¤ÎÊý¡¹¤òµß¤¦¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤âµß¤ï¤ì¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¼Ò²ñ¤ÎÏÈ¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢À¸¤¤Ë¤¯¤¤¿Í¡¹¤¬½Ð²ñ¤¦¤Ù¤¯¤·¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£´ñÌ¯¤À¤±¤É¥Ô¥å¥¢¤ÊÀ¤³¦¡£¤Ò¤È¤Ä¤Î¡È±§Ãè¡É¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ã´Åö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¦µÆÃ«²íÈþ
¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¥á¥À¥Ç¶µ²ñ¤òË¬¤ì¤ë¤È¡¢·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¸÷·Ê¤Ï¡¢Ãæ³Ø¹»¡¦¹â¹»¤È¥×¥í¥Æ¥¹¥¿¥ó¥È¤Î³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ä¤¬ÃÎ¤ë¥¥ê¥¹¥È¶µ¤È¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¡£ÅÙ´Î¤òÈ´¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÉÝ¤¤¤â¤Î¸«¤¿¤µ¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç»Ï¤á¤¿¼èºà¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢È´¤±½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð5Ç¯¤È¤¤¤¦ºÐ·î¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼èºà¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢É¬»à¤ËÀ¸¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¡¢¼«Ê¬¤Ë³å¤òÆþ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£À¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¼þ¤ê¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢Á´¿È¤Ç´¶¾ð¤òÉ½¸½¤¹¤ëÊý¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢»þ¤ËÅ¨¤òºî¤ê¤ä¤¹¤¤´í¤¦¤µ¤âÕÔ¡Ê¤Ï¤é¡Ë¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾þ¤é¤º¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤¹¤«¤é¤³¤½¡¢¶¯Îõ¤Ê¡ÈÀ¸¡É¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Åö½é¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤ËÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ë°ú¤«¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Èà½÷¤Ïµß¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æµß¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È´¶¤¸¡¢¤½¤ÎËÜµ¤¤µ¤Ë¡¢¶¦´¶¤¹¤ëÉôÊ¬¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤·¤¿¡Ø²Î¤¤¤¿¤¤¤ó¤ä¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÈà½÷¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£·ì¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¿Í¤Ï²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö²ÈÂ²¤Î·Á¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
