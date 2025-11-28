2023WÇÕ°ÊÍè¤ÎÆüËÜÂåÉ½¾·½¸¡Ä¸¶½¤ÂÀ¡ÖÃ»¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÁê¼ê¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¥×¥ìー¤ò¡×
¡¡11·î27Æü¡¢ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÏÍâ28Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖFIBA¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×2027¥¢¥¸¥¢ÃÏ¶èÍ½ÁªWindow1¡×¤Ø¸þ¤±¤¿Á°ÆüÎý½¬¤òGLION ARENA KOBE¤Ç¸ø³«¡£Îý½¬¤ò½ª¤¨¤¿¥á¥ó¥Ðー¤¬°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡Â¤Î¸Î¾ã¤äº¸¼ê¤Î¹üÀÞ¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢¡ØFIBA¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×2023¡Ù½Ð¾ì°ÊÍè¤ÎÂåÉ½¾·½¸¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤Ï¤Î¸¶½¤ÂÀ¡£2024－25¥·ー¥º¥ó¤Ç¼«¿È2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëB¥êー¥°¥Ù¥¹¥È¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥Àー¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤ÎÌò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀéÍÕJ¤È¤Ï°ã¤Ã¤ÆÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò¥×¥ìー¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ã»¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÁê¼ê¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¥×¥ìー¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢ÌÀ³Î¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£À¤³¦Âç²ñ¤ÎÉñÂæ¤Ç¤â¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Î¶¯¤µ¤ò¸Ø¤ë¸¶¤Ï¡¢ºÇ½é¤ÎÁê¼ê¤È¤Ê¤ë¥Á¥ã¥¤¥Ëー¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¥¹¥Ôー¥É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢0ÈÖ¡Ê¥Ù¥ó¡¦¥½¥ó¥ê¥ó¡Ë¤È9ÈÖ¡Ê¥ì¥¤¡¦¥Á¥§¥ó¡Ë¤Ï3¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÆÀ°Õ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òÍÞ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¸·¤·¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÏ¾ì¡ÊÍºÂç¡ËÁª¼ê¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¤½¤³¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍÞ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡B¥êー¥°¤Ç¤Ï³°¹ñÀÒÁª¼ê¤òÁê¼ê¤Ë¤·¤Æ¤â²²¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤ë¸¶¡£¥Á¥ã¥¤¥Ëー¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤Àï¤Ç¤Ï¡ÈÁê¼ê¤Î¥¬ー¥É¤ò¼é¤ë¡É¤³¤È¤¬¥á¥¤¥ó¤Î»Å»ö¤«¡¢¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÁê¼ê¤Î¥¬ー¥É¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢»î¹çÎ®¤ì¤ÇÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤³¤òÁê¼êÍÞ¤¨¤¿¤¤¡£»î¹çÁ°¤Î¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç·è¤Þ¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¡¢¤É¤ó¤ÊÁê¼ê¤Ç¤âÎ©¤Á¸þ¤«¤¦»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¹ç½É´ü´ÖÃæ¤Ç¤Ï¡Ö¡Ê°ÂÆ£¡ËÀÀºÈ¡Ê²£ÉÍ¥Óー¡¦¥³¥ë¥»¥¢ー¥º¡Ë¤µ¤ó¤È¤è¤¯ÀÊ¤¬ÎÙ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èà¤Î¥Ð¥¹¥±¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤»É·ã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢Ã»¤¤´ü´Ö¤ÇÆÀ¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£ÀéÍÕJ¤Ç¤Ï¥Ð¥¤¥¹¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤âÌ³¤á¤ë¸¶¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤â¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¤·¤ÆÅ¥½¤¯¥Áー¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¤â³èÌö¤ò¸«¤»¤ëÀéÍÕJ¤Î¸¶½¤ÂÀ