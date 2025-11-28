

日経平均株価

始値 50218.96

高値 50258.25

安値 49989.54

大引け 50253.91(前日比 +86.81 、 +0.17％ )



売買高 18億9677万株 (東証プライム概算)

売買代金 4兆6995億円 (東証プライム概算)



-----------------------------------------------------------------



■本日のポイント



１．日経平均は86円高と4日続伸、一時5万円割れも堅調推移

２．前日の米国は感謝祭で休場となり、やや手掛かり材料難の展開

３．バリュー系銘柄が高く東証プライムの7割の銘柄は上昇する

４．三井Ｅ＆Ｓが急伸し、三菱ＵＦＪや日本製鉄、鹿島が値を上げる

５．ソフトバンクＧやディスコが安く、フジクラや川重が軟調に推移



■東京市場概況



前日の米国市場では、感謝祭の祝日のため休場。



東京市場では、日経平均株価は小幅に4日続伸。バリュー系銘柄を中心に買いが流入した。



前日の米株式市場は、感謝祭の祝日で休場だった。やや手掛かり材料難となるなか、日経平均は小幅に上昇してスタートしたが上値は重く、買い一巡後はマイナス圏に転じ、午前10時過ぎには一時5万台を割り込む場面があった。しかし、下値には値頃感からの買いが流入。3月期決算企業の中間配当の支払いに伴う配当再投資の動きも指摘され、鉄鋼や紙パ、建設、銀行などのバリュー系銘柄が底堅く推移した。この日は週末と月末が重なり全体的に方向感に欠けたが、東証プライム市場の7割の銘柄が上昇するなか、日経平均は午後2時以降はプラス圏で推移し底堅い値動きとなった。



個別銘柄では、キオクシアホールディングス<285A>やアドバンテスト<6857>、レーザーテック<6920>が高く、古河電気工業<5801>や東京電力ホールディングス<9501>が値を上げた。三井Ｅ＆Ｓ<7003>が急伸し、三菱重工業<7011>やＩＨＩ<7013>がしっかり。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306>や日本製鉄<5401>、鹿島<1812>、日本郵船<9101>が値を上げた。



半面、ソフトバンクグループ<9984>やディスコ<6146>、東京エレクトロン<8035>が安く、フジクラ<5803>やＪＸ金属<5016>、川崎重工業<7012>が値を下げた。トヨタ自動車<7203>やソニーグループ<6758>が軟調で、サンリオ<8136>やファーストリテイリング<9983>、リクルートホールディングス<6098>が下落した。



日経平均へのプラス寄与度上位5銘柄はアドテスト <6857>、イビデン <4062>、信越化 <4063>、ファナック <6954>、豊田通商 <8015>。5銘柄の指数押し上げ効果は合計で約83円。うち44円はアドテスト1銘柄によるもの。

日経平均へのマイナス寄与度上位5銘柄は東エレク <8035>、ファストリ <9983>、セコム <9735>、中外薬 <4519>、フジクラ <5803>。5銘柄の指数押し下げ効果は合計で約63円。うち38円は東エレク1銘柄によるもの。



東証33業種のうち上昇は25業種。上昇率の上位5業種は(1)鉄鋼、(2)その他金融業、(3)パルプ・紙、(4)機械、(5)卸売業。一方、下落率の上位5業種は(1)空運業、(2)陸運業、(3)小売業、(4)不動産業、(5)サービス業。



■個別材料株



△コロンビア <146A> [東証Ｓ]

25年12月期利益予想及び配当予想を上方修正。

△ヨコレイ <2874> [東証Ｐ]

不動産投資顧問会社と戦略的パートナーシップ締結。

△中越パ <3877> [東証Ｐ]

期末配当予想を10円増額修正。

△ダイトーケミ <4366> [東証Ｓ]

株主優待制度の導入を発表。

△イーソル <4420> [東証Ｓ]

データ管理ソフトウェアが「ニンテンドースイッチ2」に採用。

△ＪＣＲファ <4552> [東証Ｐ]

波状的な投資資金の流入。

△ラクオリア <4579> [東証Ｇ]

アステラス製薬との共同研究で標的を追加､一時金4億円を受領。

△弁護士ＣＯＭ <6027> [東証Ｇ]

12月4日付で東証プライム市場に市場変更へ。

△三井Ｅ＆Ｓ <7003> [東証Ｐ]

ゴールドマン・サックスが強気の投資判断。

△ウイルコＨＤ <7831> [東証Ｓ]

東証が監理銘柄(確認中)の指定解除。



▼ピクセル <2743> [東証Ｓ]

東証が監理銘柄(審査中)に指定。

▼アシックス <7936> [東証Ｐ]

プーマ買収巡る報道に「そのような事実ない」と開示。





東証プライムの値上がり率上位10傑は(1)中越パ <3877>、(2)リンクユーＧ <4446>、(3)三井Ｅ＆Ｓ <7003>、(4)スターマイカ <2975>、(5)ヨコレイ <2874>、(6)ｇｕｍｉ <3903>、(7)東京計器 <7721>、(8)ユニチカ <3103>、(9)ＪＣＲファ <4552>、(10)大平金 <5541>。

値下がり率上位10傑は(1)ＪＸ金属 <5016>、(2)Ａｐｐｉｅｒ <4180>、(3)Ｄガレージ <4819>、(4)東洋エンジ <6330>、(5)オーケストラ <6533>、(6)サイボウズ <4776>、(7)カカクコム <2371>、(8)マネフォ <3994>、(9)松竹 <9601>、(10)霞ヶ関Ｃ <3498>。



【大引け】



日経平均は前日比86.81円(0.17％)高の5万0253.91円。ＴＯＰＩＸは前日比9.87(0.29％)高の3378.44。出来高は概算で18億9677万株。東証プライムの値上がり銘柄数は1149、値下がり銘柄数は403となった。東証グロース250指数は699.53ポイント(4.48ポイント高)。



［2025年11月28日］





