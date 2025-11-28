　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


56999.80　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
55776.32　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
53296.92　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
53104.01　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
52705.09　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
52274.18　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
51251.43　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
50436.09　　均衡表基準線(日足)
50431.69　　ボリンジャー:＋1σ(13週)

50253.91　　★日経平均株価28日終値

50228.69　　25日移動平均線
49514.90　　6日移動平均線
49405.06　　均衡表転換線(日足)
49205.95　　ボリンジャー:-1σ(25日)
48497.26　　均衡表転換線(週足)
48410.39　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
48183.20　　ボリンジャー:-2σ(25日)
47759.37　　13週移動平均線
47698.40　　均衡表雲上限(日足)
47160.46　　ボリンジャー:-3σ(25日)
46617.83　　75日移動平均線
45184.54　　均衡表雲下限(日足)
45087.05　　ボリンジャー:-1σ(13週)
44978.80　　均衡表基準線(週足)
44115.68　　26週移動平均線
42414.73　　ボリンジャー:-2σ(13週)
41142.13　　200日移動平均線
39820.98　　ボリンジャー:-1σ(26週)
39742.41　　ボリンジャー:-3σ(13週)
36609.76　　均衡表雲下限(週足)
35526.27　　ボリンジャー:-2σ(26週)
35119.44　　均衡表雲上限(週足)
31231.57　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　66.13(前日42.10)
ST.Slow(9日)　　43.59(前日29.84)

ST.Fast(13週)　 73.29(前日73.03)
ST.Slow(13週)　 77.71(前日77.62)

［2025年11月28日］

株探ニュース