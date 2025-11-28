【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(28日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
56999.80 ボリンジャー:＋3σ(26週)
55776.32 ボリンジャー:＋3σ(13週)
53296.92 ボリンジャー:＋3σ(25日)
53104.01 ボリンジャー:＋2σ(13週)
52705.09 ボリンジャー:＋2σ(26週)
52274.18 ボリンジャー:＋2σ(25日)
51251.43 ボリンジャー:＋1σ(25日)
50436.09 均衡表基準線(日足)
50431.69 ボリンジャー:＋1σ(13週)
50253.91 ★日経平均株価28日終値
50228.69 25日移動平均線
49514.90 6日移動平均線
49405.06 均衡表転換線(日足)
49205.95 ボリンジャー:-1σ(25日)
48497.26 均衡表転換線(週足)
48410.39 ボリンジャー:＋1σ(26週)
48183.20 ボリンジャー:-2σ(25日)
47759.37 13週移動平均線
47698.40 均衡表雲上限(日足)
47160.46 ボリンジャー:-3σ(25日)
46617.83 75日移動平均線
45184.54 均衡表雲下限(日足)
45087.05 ボリンジャー:-1σ(13週)
44978.80 均衡表基準線(週足)
44115.68 26週移動平均線
42414.73 ボリンジャー:-2σ(13週)
41142.13 200日移動平均線
39820.98 ボリンジャー:-1σ(26週)
39742.41 ボリンジャー:-3σ(13週)
36609.76 均衡表雲下限(週足)
35526.27 ボリンジャー:-2σ(26週)
35119.44 均衡表雲上限(週足)
31231.57 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 66.13(前日42.10)
ST.Slow(9日) 43.59(前日29.84)
ST.Fast(13週) 73.29(前日73.03)
ST.Slow(13週) 77.71(前日77.62)
［2025年11月28日］
