

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





56999.80 ボリンジャー:＋3σ(26週)

55776.32 ボリンジャー:＋3σ(13週)

53296.92 ボリンジャー:＋3σ(25日)

53104.01 ボリンジャー:＋2σ(13週)

52705.09 ボリンジャー:＋2σ(26週)

52274.18 ボリンジャー:＋2σ(25日)

51251.43 ボリンジャー:＋1σ(25日)

50436.09 均衡表基準線(日足)

50431.69 ボリンジャー:＋1σ(13週)



50253.91 ★日経平均株価28日終値



50228.69 25日移動平均線

49514.90 6日移動平均線

49405.06 均衡表転換線(日足)

49205.95 ボリンジャー:-1σ(25日)

48497.26 均衡表転換線(週足)

48410.39 ボリンジャー:＋1σ(26週)

48183.20 ボリンジャー:-2σ(25日)

47759.37 13週移動平均線

47698.40 均衡表雲上限(日足)

47160.46 ボリンジャー:-3σ(25日)

46617.83 75日移動平均線

45184.54 均衡表雲下限(日足)

45087.05 ボリンジャー:-1σ(13週)

44978.80 均衡表基準線(週足)

44115.68 26週移動平均線

42414.73 ボリンジャー:-2σ(13週)

41142.13 200日移動平均線

39820.98 ボリンジャー:-1σ(26週)

39742.41 ボリンジャー:-3σ(13週)

36609.76 均衡表雲下限(週足)

35526.27 ボリンジャー:-2σ(26週)

35119.44 均衡表雲上限(週足)

31231.57 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 66.13(前日42.10)

ST.Slow(9日) 43.59(前日29.84)



ST.Fast(13週) 73.29(前日73.03)

ST.Slow(13週) 77.71(前日77.62)



［2025年11月28日］



