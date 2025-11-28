¡Ø¥­¥¸¥Ð¥È¤¯¤óÆüµ­¡Ê2¡Ë¡Ù¡Ê½é´Ý¤¦¤²¤Ù¤½/KADOKAWA¡ËÂè7²ó¡ÚÁ´8²ó¡Û

¡¡SNS¤Ç¥­¥é¥­¥é¤·¤¿Æü¾ï¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÄ»¤¿¤Á¤ËÆ´¤ì¡¢¼«Ê¬¤âµ±¤­¤¿¤¤¤È´ê¤¦¥­¥¸¥Ð¥È¤¯¤ó¡£Ê¸ºÍ¤òÃÃ¤¨¤ë¤¿¤áÆüµ­¤ò½ñ¤­»Ï¤á¡¢SNS¤òÄÌ¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÍ§Ã£¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¡ª °ìÊý¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é¿Íµ¤¥Á¥å¥ó¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¿ÆÍ§¡¦¥á¥¸¥í¤Ã¤Á¤È¤¹¤ì°ã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡£¸ÄÀ­Ë­¤«¤ÊÄ»¤¿¤Á¤Î°¦¤ª¤·¤¤Æü¡¹¤òÉÁ¤¯¡Ø¥­¥¸¥Ð¥È¤¯¤óÆüµ­¡Ê2¡Ë¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª