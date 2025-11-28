泥沼係争中のブレイク・ライヴリー、珍しく夫ライアン・レイノルズとのデート写真公開！ 裁判には新たな証拠が提出
映画『ふたりで終わらせる／IT ENDS WITH US』の撮影中の出来事を巡り、ジャスティン・バルドーニと泥沼裁判を繰り広げているブレイク・ライヴリーが、珍しく夫ライアン・レイノルズとのデート写真を公開した。裁判を巡っては、テイラー・スウィフトとヒュー・ジャックマンの関与を示唆する証拠が新たに提出された。
【写真】ブレイク・ライヴリー、夫ライアン・レイノルズとデート セルフィーを投稿
現地時間11月26日、ブレイクがインスタグラム・ストーリーズを更新。代表作の一つであるドラマ『ゴシップガール』に登場するエンパイア ホテルを背景に、ライアンと撮影したセルフィーを公開した。その前には、自身のヘアケアブランド「Blake Brown」のアイテムを用いた準備動画を投稿しており、仕上がりをアピールしたようだ。
ブレイクは現在、『ふたりで終わらせる／IT ENDS WITH US』の製作・監督・出演のジャスティン・バルドーニと、共同制作者のジェイミー・ヒースらを相手取り、セクハラと中傷キャンペーンを理由に訴訟を起こしている。
こうした中、ジャスティン側弁護士が新たに証拠として、ジェイミーのチームからジャスティンの広報担当者に送られた電子メールを公開した。メールによれば、2023年4月25日、ジャスティンがニューヨークのブレイク＆ライアンの自宅を訪れた際、ライアンから「妻を太っていると辱めた」と責められ、謝罪を余儀なくされたと主張している。このとき夫妻の自宅には、ヒュー・ジャックマンとテイラー・スウィフトが居たと記されているそうだ。
夫妻と親しいヒューとテイラーは、ブレイク側が提出した承認候補のリストにも名前が含まれている。ヒューは、2024年8月に行われた『ふたりで終わらせる』のミューヨークプレミアに参加するなどサポートを見せていた。一方テイラーは、5月にジャスティンの弁護士が召喚を試みるなど、この裁判で何度も名前が取り沙汰されているが、彼女の代理人は声明で関わりを否定している。またTMZによれば、今回問題となっている4月に自宅で居合わせた件も、テイラーは何も知らされずにブレイク宅を訪れ、帰り際にジャスティンとすれ違った際、「友人の上司」という理由で映画への期待を伝えただけだったという。
ブレイクは、ジャスティンが陰で自身のトレーナーに連絡を取り体重を確認したほか、2週間で体重を落とすようほのめかした、などと訴えている。一方のジャスティンはこれらを全面的に否定。ブレイクが訴訟を起こした翌月には、ブレイクとライアンを相手取り名誉棄損と恐喝で反訴したものの、6月に裁判所により棄却されている。
引用：「ブレイク・ライヴリー」インスタグラム（＠blakelively）
