◇カシオワールドオープンゴルフトーナメント 2025 2日目(28日、高知)

プロ野球やMLBで活躍した松坂大輔氏が国内男子レギュラーツアーに初参加、2日目の12ホール終了後に左足ふくらはぎ肉離れのため棄権となりました。

主催者推薦のアマチュアとして出場の松坂氏は27日の第1ラウンドでは、4バーディー6ボギーで2オーバーの74となり、108人中96タイで終えました。

初日の16番のティーショットでボールを右に曲げ、坂を上っているときに「ちょっとピリッと(足を)やって」と左ふくらはぎを痛めたという松坂氏は、第2ラウンドでは2番でボギー、3番でダブルボギー、4番のパー4では「8」とし、前半10オーバー。12番を終えたところで棄権となりました。

松坂氏は「今日も痛み止めを飲んでやっていたんですけど、途中から我慢できなくなったし、このまま続けて(同組の)2人にも、進行にも迷惑をかけると思ったので、12番を終えた時点で棄権をさせてもらいました。しっかり練習とケガをしないトレーニングをして、またいつか機会があればでたいと思います」とコメントしました。