　11月28日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3001銘柄。東証終値比で上昇は1387銘柄、下落は1541銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが112銘柄、値下がりは108銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は100円高と買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の28日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5741>　ＵＡＣＪ　　　　　 2516　　+453（ +22.0%）
2位 <6862>　ミナトＨＤ　　　　 1385　　+205（ +17.4%）
3位 <2962>　テクニスコ　　　　　454　　 +58（ +14.6%）
4位 <190A>　コーディア　　　　　120　　 +15（ +14.3%）
5位 <5282>　ジオスター　　　　　395　　 +47（ +13.5%）
6位 <6875>　メガチップス　　　 8400　　+550（　+7.0%）
7位 <6276>　シリウスＶ　　　　　358　　 +17（　+5.0%）
8位 <8918>　ランド　　　　　　　9.3　　+0.3（　+3.3%）
9位 <6993>　大黒屋　　　　　　　142　　　+4（　+2.9%）
10位 <4564>　ＯＴＳ　　　　　　 22.6　　+0.6（　+2.7%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4889>　レナ　　　　　　　 1910　　-310（ -14.0%）
2位 <7867>　タカラトミー　　 2500.1　-393.9（ -13.6%）
3位 <3245>　ディアライフ　　　 1020　　-105（　-9.3%）
4位 <4888>　ステラファ　　　　　250　　 -11（　-4.2%）
5位 <224A>　ＧＸウラン　　　　 1609　　 -51（　-3.1%）
6位 <4427>　エデュラボ　　　　313.1　　-8.9（　-2.8%）
7位 <5578>　ＡＲアドバン　　 1087.1　 -30.9（　-2.8%）
8位 <9973>　ＫＯＺＯＨＤ　　　 30.2　　-0.8（　-2.6%）
9位 <7837>　アールシー　　　　　380　　　-9（　-2.3%）
10位 <7886>　ヤマトモビＭ　　　　867　　 -19（　-2.1%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8604>　野村　　　　　　　 1190　 +12.5（　+1.1%）
2位 <4062>　イビデン　　　　　12000　　+120（　+1.0%）
3位 <9735>　セコム　　　　　　 5330　　 +51（　+1.0%）
4位 <1963>　日揮ＨＤ　　　　　 1918　 +13.5（　+0.7%）
5位 <4523>　エーザイ　　　　 4930.9　 +33.9（　+0.7%）
6位 <4021>　日産化　　　　　 5314.2　 +35.2（　+0.7%）
7位 <7911>　ＴＯＰＰＡＮ　　 5067.1　 +29.1（　+0.6%）
8位 <2282>　日ハム　　　　　 6944.8　 +38.8（　+0.6%）
9位 <6504>　富士電機　　　　10940.5　 +60.5（　+0.6%）
10位 <1802>　大林組　　　　　　 3201　 +17.0（　+0.5%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7201>　日産自　　　　　　　380　　-4.2（　-1.1%）
2位 <6506>　安川電　　　　　　 4006　　 -33（　-0.8%）
3位 <1812>　鹿島　　　　　　 5786.9　 -33.1（　-0.6%）
4位 <6361>　荏原　　　　　　 4065.2　 -22.8（　-0.6%）
5位 <7453>　良品計画　　　　 3082.1　 -16.9（　-0.5%）
6位 <9020>　ＪＲ東日本　　　 4024.1　 -21.9（　-0.5%）
7位 <3659>　ネクソン　　　　 3780.1　 -18.9（　-0.5%）
8位 <2802>　味の素　　　　　 3605.1　 -17.9（　-0.5%）
9位 <4578>　大塚ＨＤ　　　　 8802.6　 -43.4（　-0.5%）
10位 <6479>　ミネベア　　　　 3156.1　 -14.9（　-0.5%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース