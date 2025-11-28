30分以降の上昇1387銘柄・下落1541銘柄（東証終値比）
11月28日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3001銘柄。東証終値比で上昇は1387銘柄、下落は1541銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが112銘柄、値下がりは108銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は100円高と買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の28日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5741> ＵＡＣＪ 2516 +453（ +22.0%）
2位 <6862> ミナトＨＤ 1385 +205（ +17.4%）
3位 <2962> テクニスコ 454 +58（ +14.6%）
4位 <190A> コーディア 120 +15（ +14.3%）
5位 <5282> ジオスター 395 +47（ +13.5%）
6位 <6875> メガチップス 8400 +550（ +7.0%）
7位 <6276> シリウスＶ 358 +17（ +5.0%）
8位 <8918> ランド 9.3 +0.3（ +3.3%）
9位 <6993> 大黒屋 142 +4（ +2.9%）
10位 <4564> ＯＴＳ 22.6 +0.6（ +2.7%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4889> レナ 1910 -310（ -14.0%）
2位 <7867> タカラトミー 2500.1 -393.9（ -13.6%）
3位 <3245> ディアライフ 1020 -105（ -9.3%）
4位 <4888> ステラファ 250 -11（ -4.2%）
5位 <224A> ＧＸウラン 1609 -51（ -3.1%）
6位 <4427> エデュラボ 313.1 -8.9（ -2.8%）
7位 <5578> ＡＲアドバン 1087.1 -30.9（ -2.8%）
8位 <9973> ＫＯＺＯＨＤ 30.2 -0.8（ -2.6%）
9位 <7837> アールシー 380 -9（ -2.3%）
10位 <7886> ヤマトモビＭ 867 -19（ -2.1%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8604> 野村 1190 +12.5（ +1.1%）
2位 <4062> イビデン 12000 +120（ +1.0%）
3位 <9735> セコム 5330 +51（ +1.0%）
4位 <1963> 日揮ＨＤ 1918 +13.5（ +0.7%）
5位 <4523> エーザイ 4930.9 +33.9（ +0.7%）
6位 <4021> 日産化 5314.2 +35.2（ +0.7%）
7位 <7911> ＴＯＰＰＡＮ 5067.1 +29.1（ +0.6%）
8位 <2282> 日ハム 6944.8 +38.8（ +0.6%）
9位 <6504> 富士電機 10940.5 +60.5（ +0.6%）
10位 <1802> 大林組 3201 +17.0（ +0.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7201> 日産自 380 -4.2（ -1.1%）
2位 <6506> 安川電 4006 -33（ -0.8%）
3位 <1812> 鹿島 5786.9 -33.1（ -0.6%）
4位 <6361> 荏原 4065.2 -22.8（ -0.6%）
5位 <7453> 良品計画 3082.1 -16.9（ -0.5%）
6位 <9020> ＪＲ東日本 4024.1 -21.9（ -0.5%）
7位 <3659> ネクソン 3780.1 -18.9（ -0.5%）
8位 <2802> 味の素 3605.1 -17.9（ -0.5%）
9位 <4578> 大塚ＨＤ 8802.6 -43.4（ -0.5%）
10位 <6479> ミネベア 3156.1 -14.9（ -0.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
