ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】死者128人に 香港・高層マンション火災 現地当局が発表 【速報】死者128人に 香港・高層マンション火災 現地当局が発表 【速報】死者128人に 香港・高層マンション火災 現地当局が発表 2025年11月28日 16時24分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 香港で26日に発生したマンション火災ですが、現地当局はさきほど、死者が128人になったと発表しました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 「彼女から告白を受けていた」26年前の未解決事件、逮捕された安福久美子容疑者は被害者の“夫の同級生” まさかの人物に夫は…「事件の前年OB会で…」【news23】 見つかった娘(14)の遺体には「身を守れ」と父が願い伝えた“長袖・長ズボン”「1羽じゃかわいそう」中3・喜三翼音さんが家族に残した“生きた証” 関連情報（BiZ PAGE＋） 住宅, 長野, イベント, マンション, 置床工事, ダイス, 生花, 工場, グループウェア, 仏壇