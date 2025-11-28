日経225オプション12月限（28日日中） 4万5000円プットが出来高最多542枚
28日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万674枚だった。うちプットの出来高が6690枚と、コールの3984枚を上回った。プットの出来高トップは4万5000円の542枚（47円安70円）。コールの出来高トップは5万5000円の433枚（8円安27円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
308 0 1 62000
11 -1 1 61000
211 0 2 60000
18 0 3 59500
118 -2 3 59000
2 -2 3 58500
65 -2 5 58000
44 -4 5 57500
78 -2 8 57000
58 -3 10 56500
117 -5 13 56000
56 -7 19 55500
433 -8 27 55000
65 -15 36 54500
29 -46 40 54375
33 -17 44 54250
8 -21 47 54125
322 -23 51 54000
22 -23 57 53875
15 -29 61 53750
7 -34 62 53625
234 -32 73 53500
1 -44 72 53375
20 -33 91 53250
6 -60 82 53125
334 -45 107 53000
8 -70 100 52875
20 -53 130 52750
1 -47 151 52625
297 -48 164 52500
8 -139 186 52375
54 -74 195 52250
16 -54 227 52125
294 -63 242 52000
2 -57 278 51875
32 -99 291 51750
46 -95 320 51625
51 -95 350 51500
63 -85 400 51375
39 -90 440 51250
51 -105 470 51125
155 -75 510 51000 1300 -210 11
12 -85 560 50875 1255 6
9 -210 550 50750 1165 -80 3
37 -135 605 50625 1090 4
33 -95 725 50500 1020 -100 6
4 -120 780 50375 955 2
53 -65 855 50250 875 -120 20
50125 800 -160 16
50 -85 995 50000 755 -170 129
49875 705 -160 15
49750 655 -150 39
49625 635 -130 3
23 -130 1300 49500 575 -140 121
49375 535 25
6 -335 1405 49250 500 -200 64
49125 495 -115 5
3 -70 1680 49000 445 -130 291
48875 435 -170 3
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
308 0 1 62000
11 -1 1 61000
211 0 2 60000
18 0 3 59500
118 -2 3 59000
2 -2 3 58500
65 -2 5 58000
44 -4 5 57500
78 -2 8 57000
58 -3 10 56500
117 -5 13 56000
56 -7 19 55500
433 -8 27 55000
65 -15 36 54500
29 -46 40 54375
33 -17 44 54250
8 -21 47 54125
322 -23 51 54000
22 -23 57 53875
15 -29 61 53750
7 -34 62 53625
234 -32 73 53500
1 -44 72 53375
20 -33 91 53250
6 -60 82 53125
334 -45 107 53000
8 -70 100 52875
20 -53 130 52750
1 -47 151 52625
297 -48 164 52500
8 -139 186 52375
54 -74 195 52250
16 -54 227 52125
294 -63 242 52000
2 -57 278 51875
32 -99 291 51750
46 -95 320 51625
51 -95 350 51500
63 -85 400 51375
39 -90 440 51250
51 -105 470 51125
155 -75 510 51000 1300 -210 11
12 -85 560 50875 1255 6
9 -210 550 50750 1165 -80 3
37 -135 605 50625 1090 4
33 -95 725 50500 1020 -100 6
4 -120 780 50375 955 2
53 -65 855 50250 875 -120 20
50125 800 -160 16
50 -85 995 50000 755 -170 129
49875 705 -160 15
49750 655 -150 39
49625 635 -130 3
23 -130 1300 49500 575 -140 121
49375 535 25
6 -335 1405 49250 500 -200 64
49125 495 -115 5
3 -70 1680 49000 445 -130 291
48875 435 -170 3