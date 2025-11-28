　28日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万674枚だった。うちプットの出来高が6690枚と、コールの3984枚を上回った。プットの出来高トップは4万5000円の542枚（47円安70円）。コールの出来高トップは5万5000円の433枚（8円安27円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　 308　　　 0　　　 1　　62000　
　　11　　　-1　　　 1　　61000　
　 211　　　 0　　　 2　　60000　
　　18　　　 0　　　 3　　59500　
　 118　　　-2　　　 3　　59000　
　　 2　　　-2　　　 3　　58500　
　　65　　　-2　　　 5　　58000　
　　44　　　-4　　　 5　　57500　
　　78　　　-2　　　 8　　57000　
　　58　　　-3　　　10　　56500　
　 117　　　-5　　　13　　56000　
　　56　　　-7　　　19　　55500　
　 433　　　-8　　　27　　55000　
　　65　　 -15　　　36　　54500　
　　29　　 -46　　　40　　54375　
　　33　　 -17　　　44　　54250　
　　 8　　 -21　　　47　　54125　
　 322　　 -23　　　51　　54000　
　　22　　 -23　　　57　　53875　
　　15　　 -29　　　61　　53750　
　　 7　　 -34　　　62　　53625　
　 234　　 -32　　　73　　53500　
　　 1　　 -44　　　72　　53375　
　　20　　 -33　　　91　　53250　
　　 6　　 -60　　　82　　53125　
　 334　　 -45　　 107　　53000　
　　 8　　 -70　　 100　　52875　
　　20　　 -53　　 130　　52750　
　　 1　　 -47　　 151　　52625　
　 297　　 -48　　 164　　52500　
　　 8　　-139　　 186　　52375　
　　54　　 -74　　 195　　52250　
　　16　　 -54　　 227　　52125　
　 294　　 -63　　 242　　52000　
　　 2　　 -57　　 278　　51875　
　　32　　 -99　　 291　　51750　
　　46　　 -95　　 320　　51625　
　　51　　 -95　　 350　　51500　
　　63　　 -85　　 400　　51375　
　　39　　 -90　　 440　　51250　
　　51　　-105　　 470　　51125　
　 155　　 -75　　 510　　51000　　1300 　　-210　　　11　
　　12　　 -85　　 560　　50875　　1255 　　　　　　　 6　
　　 9　　-210　　 550　　50750　　1165 　　 -80　　　 3　
　　37　　-135　　 605　　50625　　1090 　　　　　　　 4　
　　33　　 -95　　 725　　50500　　1020 　　-100　　　 6　
　　 4　　-120　　 780　　50375　　 955 　　　　　　　 2　
　　53　　 -65　　 855　　50250　　 875 　　-120　　　20　
　　　　　　　　　　　　　50125　　 800 　　-160　　　16　
　　50　　 -85　　 995　　50000　　 755 　　-170　　 129　
　　　　　　　　　　　　　49875　　 705 　　-160　　　15　
　　　　　　　　　　　　　49750　　 655 　　-150　　　39　
　　　　　　　　　　　　　49625　　 635 　　-130　　　 3　
　　23　　-130　　1300　　49500　　 575 　　-140　　 121　
　　　　　　　　　　　　　49375　　 535 　　　　　　　25　
　　 6　　-335　　1405　　49250　　 500 　　-200　　　64　
　　　　　　　　　　　　　49125　　 495 　　-115　　　 5　
　　 3　　 -70　　1680　　49000　　 445 　　-130　　 291　
　　　　　　　　　　　　　48875　　 435 　　-170　　　 3　