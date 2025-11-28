なでしこジャパンのニルス・ニールセン監督（５４）が２８日、国際親善試合カナダ戦（２９日、長崎・ピーススタジアム）の試合会場で公式会見を行った。

来年３月に行われるアジアカップ（オーストラリア）前、最後の活動となる今回のカナダ戦。指揮官は「最高、最善の自分たちのバージョンを見せたい。自信を持って、オーストラリアでの（来年３月の）アジアカップを迎えられるように、準備ができていることを示したい。チームがまとまってハードワークして勝利をつかみ、勝つことによって自信を得ているとこを見せたい。いい準備ができている」と勝利を誓った。

なでしこジャパンは７月の東アジアＥ―１選手権を除くと、２月のシービリーブスカップで米国に勝利して以来、未勝利（２分け４敗）が続く。ニールセン監督は攻守ともにペナルティーエリア内の戦いを課題に挙げていた中、「ボックス内で、どうやって相手をマークするか、相手からマークをはがしてフリーになれるかというところをより強調してやってきた。明日の試合でどれだけ良くなったか楽しみにしている」と改善傾向にある認識を示した。