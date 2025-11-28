大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズが27日（木）、2026年1月10日（土）と11日（日）に開催される『きらぼしDay』の新たなキャンペーン案内をクラブ公式Xにて発表した。

『きらぼしDay』は、有明コロシアムで行われるSVリーグ男子第10節のウルフドッグス名古屋戦にあたり、東京GBのオフィシャルパートナーである株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループがマッチデースポンサーを務める。

当日はきらぼしブースが設置され、オリジナルステッカーのプレゼントや抽選会を実施することが発表されていたが、今回きらぼしグループの一員であるUI銀行が新たなキャンペーンを発表。2026年1月11日（日）まで自由にダウンロードできる、UI銀行アプリオリジナル壁紙や、『きらぼしDay』の観戦ペアチケット（スタンド指定席A）のプレゼントなど、豪華なものになっている。

観戦ペアチケットのキャンペーン期間は2025年11月17日（月）～12月12日（金）までで、応募条件はUI銀行の「女神のサイフ（普通預金）」などの新規口座開設時に、キャンペーンコード「uibankgbears」を入力していること・キャンペーン終了時点（2025年12月12日（金）23:59）の普通預金残高が5万円以上あること、の2点をクリアした人の中から抽選で150組300名にペアチケットが当たる。

『きらぼしDay』の開催に向け、様々な企画で盛り上げてくれるオフィシャルパートナーの存在は大きい。当日は東京GBにとって約2ヵ月ぶりのホームでのリーグ戦となるが、その熱い応援に応え、東京GBは勝利を届けたい。