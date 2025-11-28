フリーアナウンサーの森香澄さんが、「ちいかわと冬をたのしんじゃお！ セブン・イレブン×ちいかわ」PR発表会に登壇しました。この日は一足早くサンタクロース風の赤いドレス姿で登場しました。



【写真を見る】【 森香澄 】ちいかわ達と共演で笑顔 あざと可愛らしくコンビニスイーツとの "コラボ” をおねだり





昨年も大きな話題を呼んだセブン・イレブンと人気キャラクター「ちいかわ」とのコラボレーションを行い、今年は新たに7商品を加えた計15アイテムが登場します。









森さんは“去年も私の周りでも反響がすごく、大騒ぎしていたので楽しみにしていて、(自身が抱える)このぬいぐるみも当たるくじ引きもあったりして、すごくプレミアが付きそうなので私も狙ってます！”と笑顔を見せました。







司会から、今年の“顔”となるほどの活躍を見せ話題となっている森さんに、今後新たに挑戦したいことを尋ねると“私、それで言うとコンビニスイーツが大好きで、だから私もコラボしたいなぁと思ます！”と、あざと可愛らしい満面の笑みで猛アピールしていました。







その後、ちいかわたちと対面した森さんは、“ほんとにかわいいですね。顔はもちろん、動きも そして質感も”と、大喜びでフォトセッションを行い、密着した感想について“意外と柔らかかった”と語っていました。

【担当：芸能情報ステーション】