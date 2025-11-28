宮ハンバーグ15%OFF、リブロース・大麦サーロインステーキ10%OFF、小学生以下はドリンクバーが無料に【ステーキ宮の『歳末大感謝祭』】
ステーキ宮は、2025年12月1日から31日までの間、チラシに付いた優待券または公式HP該当ページを提示した人を対象とした、『歳末大感謝祭』を実施する。
第1弾から第3弾までに分けて実施し、各期間、異なる商品を割引価格で提供。さらに全期間、小学生以下はドリンクバーが無料になる。
ステーキ宮は今年で50周年を迎えた。2025年は11月9日までに計600万人が来店。これを機に、感謝の気持ちを込めた『歳末大感謝祭』を実施することにしたという。
※記事中の価格はいずれも税込表記。〈ステーキ宮の『歳末大感謝祭』概要〉
ステーキ宮『歳末大感謝祭』
【第1弾:2025年12月1日〜12月14日】
宮ハンバーグ関連メニューが15%OFF
【第2弾:2025年12月15日〜12月24日】
リブロースステーキ関連メニューが10%OFF
【第3弾:期間は2025年12月25日〜12月31日】
大麦サーロインステーキが10%OFF
【全期間:2025年12月1日〜12月31日】
小学生以下はドリンクバー無料
【利用条件】
チラシに付いた優待券、または公式HP概要ページを提示
※チラシは栃木･山形･青森･岩手･秋田･福島･宮城･茨城･埼玉･群馬･千葉･東京･神奈川･愛知･長野･山梨･兵庫･福岡･熊本･山口･三重･大阪･奈良･石川･福井･新潟の一部世帯に配布。
【実施店舗】
ステーキ宮108店舗
※宮崎大島店、カフェ&ビヤレストラン宮 羽田空港店を除く
※太田新井町店、前橋東部店、高崎東店、桐生広沢店はディナーメニューの内容と価格が異なる。
ステーキ宮『歳末大感謝祭』対象メニュー一覧〈第1弾は宮ハンバーグ関連メニューが15%OFF〉
第1弾では、2025年に220万食(※)を販売した「宮ハンバーグ」が15%OFFになる。牛肉を100%使用した、肉肉しい味わいが特徴。
※2025年1月1日〜11月9日までの宮ハンバーグおよびハンバーグ関連商品を加法。
【対象メニュー】
◆「宮ハンバーグ 180g」
1,018円(通常価格:1,199円)
◆「宮ハンバーグ ダブル」
1,766円(通常価格:2,079円)
ステーキ宮「宮ハンバーグ」のラインアップ ※価格は通常価格〈第2弾はリブロースステーキ関連メニューが10%OFF〉
第2弾では、赤身と脂身のバランスが良く、肉の濃厚な旨みが味わえる「リブロースステーキ」が10%OFFになる。
◆「リブロースステーキ 140g」
1,970円(通常価格:2,189円)
◆「リブロースステーキ 200g」
2,861円(通常価格:3,179円)
◆「リブロースステーキ 280g」
3,653円(通常価格:4,059円)
◆「リブロースステーキ 400g」
5,138円(通常価格:5,709円)
◆「リブロースカット 125g」
1,772円(通常価格:1,969円)
ステーキ宮「リブロースステーキ」のラインアップ ※価格は通常価格〈第3弾は期間限定商品「大麦牛サーロインステーキ」が10%OFF〉
第3弾では、大麦を中心とした穀物を飼料に使ったオーストラリア産のブランド牛「大麦牛サーロインステーキ」が10%OFFになる。
「大麦牛サーロイン」は、2025年12月19日〜2026年1月12日の期間限定商品。広大な牧場で育てられているため、柔らかくジューシーな肉質が特徴。今回は「ステーキ」、食べやすくカットした「カットステーキ」、ペッパーソーストッピングの3種を用意した。ペッパーソースには、ザーサイやブラックペッパー、グリーンペッパーなどを使用し、さっぱりとした辛みでステーキの旨みを引き立てる。
ステーキ宮「大麦牛サーロインステーキ 180g」
◆「大麦牛サーロインステーキ 180g」
ランチ価格:2,861円、ディナー価格:2,663円
◆「大麦牛サーロインステーキ 240g」
ランチ価格:3,455円、ディナー価格:3,257円
◆「大麦牛サーロインカットステーキ 150g」
ランチ価格:2,465円、ディナー価格:2,267円
◆「大麦牛サーロインステーキ(ペッパーソース) 180g」
ランチ価格:3,009円、ディナー価格:2,811円
◆「大麦牛サーロインステーキ(ペッパーソース) 240g」
ランチ価格:3,603円、ディナー価格:3,405円
※いずれも定価から10%割引後の価格。
※ランチメニューには、ライスバーまたはパン+スープバーが付く。